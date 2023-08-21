Держагентство відновлення відкриває доступ до кошторисів усіх проєктів — Finance.ua

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Держагентство відновлення відкриває доступ до кошторисів усіх проєктів

Казна та Політика
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Держагентство відновлення відкриває доступ до кошторисів усіх проєктів
Держагентство відновлення відкриває доступ до кошторисів усіх проєктів
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відкриє кошториси усіх проєктів — вони будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.
Про це повідомив очільник Агентства Мустафа Найєм у своєму Facebook.
За його словами, відтепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником. Це, в свою чергу, підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи.
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«Для нас важливо не просто швидко і якісно виконувати роботи на обʼєктах. Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб. Це важливо як для Агентства відновлення, так і для громадськості та міжнародних партнерів», — додав Найєм.
Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.
На порталі ЄДЕСББ став доступний оновлений функціонал публікації кошторисів об'єктів, які будуються за публічні кошти. Серед них — і кошториси проєктів Агентства відновлення.
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Ознайомитися з інформацією про кошториси можна на сайті ЄДЕСББ у розділі «Кошторисна документація».
Глава Держагентства зауважив, що раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення військового стану доступ до інформації обмежили.
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Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розпочалося три роки тому.
«Це одна зі складових усієї цифрової системи, яка стане основою управління відбудовою країни», — резюмував Найєм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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