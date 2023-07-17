Дерегуляція в АПК: незмінними залишать лише 4% інструментів — Finance.ua
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Дерегуляція в АПК: незмінними залишать лише 4% інструментів

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Міжвідомча робоча група з дерегуляції (МРГ) завершила перегляд інструментів регулювання для бізнесу в сільськогосподарчій галузі.
Про це говориться у повідомленні Міністерства економіки України.
«Всього проаналізували 120 інструментів (дозволів, довідок, декларацій тощо). В результаті майже всі з них запропонували скасувати або осучаснити. І лише 5 (близько 4%) — залишити без змін», — говориться у повідомленні.
Так, серед інструментів, які МРГ рекомендувала скасувати, дозвіл на будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури. Меліоративні системи зараз зводять за загальними нормами та вимогами будівництва. Також пропонується скасувати Дозвіл на встановлення електропристроїв для нагрівання води в приміщеннях для тварин та птиці. Серед інших непотрібних документів, що пропонують скасувати, — дозвіл на виготовлення клейм для клеймування шкіри та хутра, погодження місця розташування пунктів прийому риби тощо.
«Ми маємо створити умови для швидкого відновлення нашого сільського господарства та його розвитку. Зокрема, розчистити регуляторне поле від „бур'яну“, який заважає аграріям вільно працювати на землі, забирає їхній час та кошти. Зайві інструменти мають бути скасовані, решта — стати зручними та необтяжливими для бізнесу», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
Усього ж за час роботи МРГ з питань дерегуляції переглянула понад 800 інструментів.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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