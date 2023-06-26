Депутати пропонують зменшити вп’ятеро ставки за мікрокредитами: зареєстровано законопроєкт — Finance.ua

Депутати пропонують зменшити вп’ятеро ставки за мікрокредитами: зареєстровано законопроєкт Сьогодні 17:02 — Кредит&Депозит

Депутати пропонують зменшити вп’ятеро ставки за мікрокредитами: зареєстровано законопроєкт

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про підготовку законопроєкту щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.

Цим документом пропонують:

обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборонити встановлювати в договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

«На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка — більше 1000% річних», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла , що урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік.

Довідка Finance.ua:

раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що Нацбанк готує суттєві зміни на ринку мікрофінансового кредитування, а також добиватиметься забезпечення прозорої структури власності ринку небанківських фінустанов та страхових компаній;

по-перше, буде встановлений максимальний розмір реальної денної процентної ставки — не більше 0,8% на день (сьогодні це значення для мікрокредитів сягає в середньому 3,5%);

по-друге, НБУ хоче отримати мандат на право встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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