Депутати пропонують зменшити вп’ятеро ставки за мікрокредитами: зареєстровано законопроєкт — Finance.ua
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Депутати пропонують зменшити вп’ятеро ставки за мікрокредитами: зареєстровано законопроєкт

Кредит&Депозит
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Депутати пропонують зменшити вп’ятеро ставки за мікрокредитами: зареєстровано законопроєкт
Депутати пропонують зменшити вп’ятеро ставки за мікрокредитами: зареєстровано законопроєкт
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про підготовку законопроєкту щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.
Цим документом пропонують:
  • обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;
  • заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;
  • заборонити встановлювати в договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);
  • зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.
«На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка — більше 1000% річних», — зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік.

Довідка Finance.ua:

  • раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що Нацбанк готує суттєві зміни на ринку мікрофінансового кредитування, а також добиватиметься забезпечення прозорої структури власності ринку небанківських фінустанов та страхових компаній;
  • по-перше, буде встановлений максимальний розмір реальної денної процентної ставки — не більше 0,8% на день (сьогодні це значення для мікрокредитів сягає в середньому 3,5%);
  • по-друге, НБУ хоче отримати мандат на право встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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