Депутати пропонують збільшити військові видатки у 2022 році на 247 млрд грн за рахунок зовнішніх позик — Finance.ua

Депутати пропонують збільшити військові видатки у 2022 році на 247 млрд грн за рахунок зовнішніх позик

Вчора 16:13 — Казна та Політика

Група народних депутатів на чолі з керівником парламентського бюджетного комітету Юрієм Арістовим пропонує на 287 млрд грн збільшити видатки загального фонду держбюджету за рахунок зовнішніх позик — до 2,08 трлн грн, зокрема військові видатки на 247,77 млрд грн.

Відповідний законопроєкт № 7413 оприлюднено на парламентському сайті. Зокрема, видатки на Міністерство оборони пропонується підвищити на 166 млрд грн, до 383 млрд грн, у тому числі на 102,5 млрд грн пропонується підняти фінансування Збройних сил України (до 202 млрд грн). Ще на 76 млрд грн законопроєкт передбачає підвищення видатків на Міністерство внутрішніх справ, до 182,3 млрд грн.

Автори законопроєкту пропонують на 25 млрд грн підняти видатки на Нацгвардію, до 39,16 млрд грн, а також підвищити фінансування адміністрації Державної прикордонної служби на 7,9 млрд грн, до 22,77 млрд грн, Державної служби з надзвичайних ситуацій — на 13 млрд грн, до 30 млрд грн, Нацполіції — на 28,5 млрд грн, до 65,26 млрд грн.

Крім цього, законопроєкт передбачає підвищення видатків на СБУ на 2,78 млрд грн, до 18,9 млрд грн, а саме на Центральне управління СБУ.

Згідно з документом, пропонується поповнити резервний фонд на 1,5 млрд грн, надання допомоги в рамках програми «єПідтримка» — на 5,8 млрд грн, фінансування пенсій та дефіциту Пенсійного фонду — більш ніж на 20 млрд грн.

Крім цього, депутати пропонують передбачити у держбюджеті на 2022 рік надання адресної допомоги внутрішнім переселенцям на 12,5 млрд грн.

Отже, законопроєкт передбачає збільшення видаткової частини держбюджету на 2022 рік до 2,08 трлн грн (із 1,79 трлн грн), зокрема видатків загального фонду — до 1,859 трлн грн (з 1,572 трлн грн), граничний дефіцит держбюджету на цей рік пропонується збільшити до 743,5 млрд грн (із 456,36 млрд грн), дефіцит загального фонду — до 647,35 млрд грн (із 360,26 млрд грн).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.