Депутати хочуть штрафувати водіїв за їзду взимку на літній гумі — Finance.ua
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Депутати хочуть штрафувати водіїв за їзду взимку на літній гумі

Особисті фінанси
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Депутати хочуть штрафувати водіїв за їзду взимку на літній гумі
Депутати хочуть штрафувати водіїв за їзду взимку на літній гумі
Депутати пропонують зробити наявність зимової гуми обов’язковою у холодний період року.
Відповідний проект № 8369 зареєстровано у Верховній Раді.
Правила дорожнього руху в Україні не вказують, коли міняти шини на зимові в автомобілях. Кожен водій повинен сам потурбуватися цим питанням. Виробники гуми рекомендують замінювати літню гуму на зимову після того, як середньодобова температура повітря триматиметься нижче, ніж плюс 7 градусів, але деякі водії дотримуються не температурного, а календарного критерію зміни шин.
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Проектом акту пропонується заборонити участь у дорожньому русі з 1 листопада по 31 березня:
  • транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу не більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані усесезонними та/або зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.
  • транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.
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Крім цього, пропонується встановити адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом, не обладнаним сезонними шинами — штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

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За матеріалами:
Телеканал 24
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