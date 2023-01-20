Депутати хочуть штрафувати водіїв за їзду взимку на літній гумі — Finance.ua

Депутати хочуть штрафувати водіїв за їзду взимку на літній гумі Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

Депутати хочуть штрафувати водіїв за їзду взимку на літній гумі

Депутати пропонують зробити наявність зимової гуми обов’язковою у холодний період року.

Відповідний проект № 8369 зареєстровано у Верховній Раді.

Правила дорожнього руху в Україні не вказують, коли міняти шини на зимові в автомобілях. Кожен водій повинен сам потурбуватися цим питанням. Виробники гуми рекомендують замінювати літню гуму на зимову після того, як середньодобова температура повітря триматиметься нижче, ніж плюс 7 градусів, але деякі водії дотримуються не температурного, а календарного критерію зміни шин.

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Проектом акту пропонується заборонити участь у дорожньому русі з 1 листопада по 31 березня:

транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу не більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані усесезонними та/або зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.

транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.

Крім цього, пропонується встановити адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом, не обладнаним сезонними шинами — штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

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