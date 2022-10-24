Депозити за офіційним курсом: хто виграє від цієї ініціативи — Finance.ua

Депозити за офіційним курсом: хто виграє від цієї ініціативи Вчора 09:30 — Кредит&Депозит

Депозити за офіційним курсом: хто виграє від цієї ініціативи

З п’ятниці, 21 жовтня, НБУ запустив в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань. Будь-хто зможе купувати долари США за офіційним курсом Національного банку України з подальшим їх розміщенням на депозит терміном мінімум на 6 місяців та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення терміну дії депозиту за офіційним курсом НБУ на день здійснення зворотної операції.

Про це сказано в матеріалі Finance.ua Депозити за офіційним курсом

Як зазначається, насамперед помітний виграш від цього рішення отримає сам Національний банк.

Незважаючи на те, що йому доведеться продавати валюту банкам під нові депозити (назвемо їх «страховими» на відміну від «конвертаційних», що відкривалися раніше. — Ред.), валюта не йтиме з НБУ. Вона просто переміститься на окремий рахунок, звідки повертатиметься у міру закінчення депозитів у банках.

Отже, це зменшить навантаження на золотовалютні резерви.

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Крім того, у виграші від нового рішення Нацбанку будуть банки, які впровадять такі депозити. Оскільки ці депозити будуть вважатися валютними, банки зможуть відкривати їх під досить низькі відсоткові ставки (від 0,01% до 0,1% річних. — Ред.) і в результаті отримають дуже дешевий ресурс гривні мінімум на півроку.

Таким чином, можна буде вирішити питання поповнення ресурсної бази і, за умови вдалого збігу обставин, навіть наростити кредитування банками своїх клієнтів.

Наприклад, отримані під 0,1% річних кошти можна пустити на короткострокове кредитування юридичних або фізичних осіб під нижчі відсотки.

Теоретично виграти від цієї ініціативи мали і прості українці, які таким чином отримали можливість захистити свої заощадження від девальвації.

Але вклавши на півроку свої кошти в банк, вони ризикують у кращому разі забрати назад ту саму суму (якщо НБУ не змінюватиме офіційний курс. — Ред.). Тобто півроку гроші пролежать абсолютно безкоштовно.

Якщо ж Національний банк вирішить зробити «хід конем» і знизити офіційний курс, то на вкладників чекають втрати.

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