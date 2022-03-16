Депозити населення з початку війни зросли на 16%, кошти підприємств знизилися на 5% - НБУ — Finance.ua
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Депозити населення з початку війни зросли на 16%, кошти підприємств знизилися на 5% - НБУ

Вчора 17:07Кредит&Депозит
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Депозити населення з початку війни зросли на 16%, кошти підприємств знизилися на 5% - НБУДепозити населення з початку війни зросли на 16%, кошти підприємств знизилися на 5% - НБУ, www.freepik.com
Депозити населення у гривнях із початку війни 24 лютого зросли на 16%, тоді як кошти підприємств знизилися на 5%.
Про це повідомила директор департаменту фінстабільності Національного банку України (НБУ) Первін Дадашова.
«Гривневі вклади населення з початку бойових дій зросли майже на 16%. На рахунки надійшли значні обсяги виплат зарплат, соціальних платежів, деякі з них сплачувалися авансом. Помітно скоротився обсяг коштів підприємств — майже на 5% у гривні та інвалюті. Значна частина пішла на виплати зарплат та податків», — сказала вона в інтерв’ю агентству «Економічна правда».
За словами Дадашової, кошти бізнесу в банках продовжать знижуватися, оскільки компанії планують виплачувати зарплати, незважаючи на те, що надходження на рахунки скоротилися.
Крім цього, директор департаменту фінстабільності НБУ повідомила, що в регіонах, розташованих у зоні бойових дій, працює менше ніж 15% відділень великих банків, що ускладнює зняття готівки з рахунків. Водночас у центральному та західному регіонах працюють понад 90% відділень великих банків.

Довідка Finance.ua:

  • НКЦПФР надала можливість у період воєнного стану проводити операції, пов’язані із заставою в банках за всіма облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) та отриманням кредиту;
  • Національний банк на період дії воєнного стану в Україні скасував тарифи за послуги, що надаються ним у Системі BankID НБУ;
  • клієнти ПриватБанку можуть знімати з картки готівку в банкоматах банку в сумі до 100 тис. грн на добу.
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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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