Депозити на 3 місяці: скільки можна заробити у великих банках — Finance.ua

Депозити на 3 місяці: скільки можна заробити у великих банках Вчора 08:11 — Кредит&Депозит

Депозити на 3 місяці: скільки можна заробити у великих банках

У середніх та великих українських банках, хоч і зросли відсоткові ставки, але вони нижчі, ніж у дрібних.

Державний Укрексімбанк пропонує своїм вкладникам депозит «Захисник України». Процентна ставка на 3 місяці — 13,95% річних. Поповнення, дострокове розірвання та часткова видача — заборонені. Виплата процентів здійснюється щомісяця.

Мінімальна сума депозиту тут теж велика — 25 тис. грн. І найважливіша умова: депозит оформляється виключно військовослужбовцям чи добровольцям Сил територіальної оборони ЗСУ та членам їхніх сімей. Щоб відкрити вклад, необхідно надати військовий квиток або його копію.

Таскомбанк пропонує своїм клієнтам оформити депозит «Стабільний» із виплатою відсотків наприкінці строку. Процентна ставка при цьому — 13% річних.

Депозит не можна поповнювати та достроково розірвати, а оформлення його — лише у мобільному додатку TAS2U. Натомість мінімальна сума депозиту дуже демократична — лише 1 тис. грн.

Альфа-Банк пропонує своїм клієнтам депозит «Прибутковий». Якщо відкривати його самостійно, через інтернет-банк My Alfa-Bank або Sense Super App, процентна ставка буде вищою і на 3 місяці становитиме 12% річних.

Мінімальна сума депозиту — 5 тис. грн, максимальна — 40 млн грн. Відсотки можна одержувати щомісяця, а можна приєднувати до суми депозиту.

Можливе і поповнення депозиту — але не більше ніж 200% від початкової суми. При цьому вклади на 3 та 6 місяців не можна поповнювати в останній місяць. Дострокового розірвання немає.

Варто розуміти, що ухваленим після початку війни рішенням виплачувати постраждалим вкладникам українських банків 100% їхнього вкладу Національний банк зрівняв великі та дрібні банки. І тепер не варто хвилюватися про надійність тієї чи іншої установи: вклади у гривні у будь-якому разі повернуть у повному розмірі.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.