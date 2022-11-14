Депозит «Сталевий» - прибутковість до 16% — Finance.ua
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Депозит «Сталевий» - прибутковість до 16%

Кредит&Депозит
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Депозит «Сталевий» - прибутковість до 16%
Депозит «Сталевий» - прибутковість до 16%
Майже десять місяців українці доводять усьому світу, що мають сталевий характер. Кожен на своєму місці робить усе можливе задля наближення Перемоги. Збройні сили та ТРО на військовому фронті. Волонтери — у тилу. Бізнес — на економічному фронті.
ПУМБ вже понад 30 років є фінансовою підтримкою українців і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам. Попри війну, банк продовжує підтримувати українців і запускає новий депозитний продукт — депозит «Сталевий».
Основні характеристики депозиту «Сталевий»:
  • Валюта — гривня
  • Ставка: від 12% до 16 %, залежно від строку розміщення депозиту
  • Строк депозиту: 1, 3, 6 або 12 місяців
  • Виплата відсотків: щомісяця
  • Поповнення — без обмежень, протягом усього строку дії депозиту
  • Мінімальна сума: 500 грн
  • Без автопролонгації і капіталізації
  • Дострокове повернення — не передбачено
  • Програма лояльності ПУМБ — не застосовується
Депозит «Сталевий» можна відкрити як онлайн у додатку ПУМБ Online, так і у відділеннях банку у період з 7 листопада по 30 грудня 2022 року (включно).
ПУМБ довіряють 97 тис. корпоративних клієнтів та майже 1,8 млн клієнтів — фізосіб. 82% клієнтів-физосіб банку протягом 10 місяців 2022 року продовжили свої депозити. Як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 10 місяців 2022 року ПУМБ виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 691 млн грн. Надійність банківських вкладів ПУМБ у серпні 2022 року було в черговий раз підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність).
ПУМБ — один з 5 банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ. Банк входить до переліку НБУ системно важливих банків країни.
Разом ми сила, разом ми сталевий кулак, який дає відсіч ворогу.
За матеріалами:
ПУМБ
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