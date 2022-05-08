Деніел Редкліфф продає мантії з «Гаррі Поттера», щоб допомогти Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Деніел Редкліфф продає мантії з «Гаррі Поттера», щоб допомогти Україні

Вчора 03:02Технології&Авто
290
Зірка кіносаги про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера Деніел Редкліфф має намір приєднатися до знаменитостей, які допомагають Україні. Актор оголосив великий розпродаж мантій чарівників із культового фільму, гроші від продажу яких передадуть на допомогу українським сім’ям.
Про це актор повідомив у себе в Instagram.
«Частину грошей з кожної проданої мантії ми надсилатимемо на підтримку українських сімей», — написано на сайті, де продаються товари з кіносаги.
Деніел Редкліфф продає мантії з «Гаррі Поттера», щоб допомогти Україні
Купити справжню мантію чарівників Хогвартсу з краваткою можна за 35 доларів. Є розміри як для дітей, так для дорослих. Мантії представлені з чотирма варіантами нашивок, за кольорами факультетів школи Хогвартс.
За матеріалами: Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.