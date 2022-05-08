Деніел Редкліфф продає мантії з «Гаррі Поттера», щоб допомогти Україні — Finance.ua

Деніел Редкліфф продає мантії з «Гаррі Поттера», щоб допомогти Україні

Зірка кіносаги про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера Деніел Редкліфф має намір приєднатися до знаменитостей, які допомагають Україні. Актор оголосив великий розпродаж мантій чарівників із культового фільму, гроші від продажу яких передадуть на допомогу українським сім’ям.

Про це актор повідомив у себе в Instagram.

«Частину грошей з кожної проданої мантії ми надсилатимемо на підтримку українських сімей», — написано на сайті , де продаються товари з кіносаги.

Купити справжню мантію чарівників Хогвартсу з краваткою можна за 35 доларів. Є розміри як для дітей, так для дорослих. Мантії представлені з чотирма варіантами нашивок, за кольорами факультетів школи Хогвартс.

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