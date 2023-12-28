День фінансів: зобов’язання перед МВФ, пакет військової допомоги США, стан банківської системи — Finance.ua

День фінансів: зобов’язання перед МВФ, пакет військової допомоги США, стан банківської системи Сьогодні 17:40

У четвер, 28 грудня, ми дослідили в новій статті, що має зробити Україна, щоб фінансування за програмою EFF продовжилося:

США оголосили останній пакет військової допомоги Україні у 2023 році. Сполучені Штати 27 грудня Сполучені Штати 27 грудня оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму у 250 мільйонів доларів.

Стан банківської системи. Банківська система входить у 2024 рік у гарній формі. Банки безперебійно працюють, нарощують кредитування бізнесу та населення. Про це Банківська система входить у 2024 рік у гарній формі. Банки безперебійно працюють, нарощують кредитування бізнесу та населення. Про це повідомляє голова НБУ Андрій Пишний. Зі слів Пишного, НБУ беріг курсову стійкість та успішно перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу, яка посилить адаптивність економіки та фінансової системи, мінімізує накопичення ризиків.

Сума міжнародної допомоги за останній місяць 2023 року. У грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько У грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.

Свириденко попередила про тяжкі наслідки відсутності західної допомоги.

При цьому Гетманцев запевняє, що всі соцвиплати взимку будуть профінансовані у повному обсязі.

Чи зберігають IT-компанії робоче місце та зарплати мобілізованим. 79% айтівців, які перебувають на службі в Силах оборони, сказали, що компанії зберігають за ними робочі місця на час перебування у війську. Про це вони 79% айтівців, які перебувають на службі в Силах оборони, сказали, що компанії зберігають за ними робочі місця на час перебування у війську. Про це вони розповіли в опитуванні Dou.

Підсумки 2023 року на ринку нерухомості. Український маркетплейс Dim. Ria підсумував ситуацію на ринку нерухомості та представив звіт аналітичного центру за 2023 рік. Найбільша Український маркетплейс Dim. Ria підсумував ситуацію на ринку нерухомості та представив звіт аналітичного центру за 2023 рік. Найбільша кількість активних відділів продажу у Тернопільській області - 97%. Якщо порівнювати до січня 2023 року, то кількість активних відділів продажу зменшилася у Запорізькій та Сумській областях — на 18%.

Трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів. Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Уряд ухвалив низку постанов для додаткової соціальної підтримки громадян під час війни.

Міністр фінансів повідомив, скільки коштів Україна щодня витрачає на війну.

Що буде з пенсіями в 2024 році без міжнародної допомоги. При недоотриманні міжнародної фінансової допомоги Україна зможе виплачувати пенсії за рахунок внутрішніх надходжень, проте їх може не вистачити на При недоотриманні міжнародної фінансової допомоги Україна зможе виплачувати пенсії за рахунок внутрішніх надходжень, проте їх може не вистачити на індексацію пенсій.

Нові податки ФОПам. В Україні готують перегляд спрощеної системи оподаткування, тобто зокрема і правил для фізосіб-підприємців (ФОПів). Серед іншого, планується В Україні готують перегляд спрощеної системи оподаткування, тобто зокрема і правил для фізосіб-підприємців (ФОПів). Серед іншого, планується перекроїти розподіл ФОПів за групами та запровадити диференційовані податкові ставки для різних видів діяльності. Щоправда, відбудеться така реформа не найближчим часом.

💰До речі, вийшло нове відео, де є наш екперт Олексій Козирєв відповідає на питання, що буде з курсом долара у січні 2024 року:

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