День фінансів: зміни з 1 вересня, старі банкноти виходять з обігу, НАЗК запускає портал викривачів корупції — Finance.ua

День фінансів: зміни з 1 вересня, старі банкноти виходять з обігу, НАЗК запускає портал викривачів корупції Сьогодні 17:50

В п’ятницю, 1 вересня, розповімо, що очікує українців цієї осені.

Зміни з 1 вересня. почне діяти низка підстав, за яких ВПО позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави на проживання. Також змінюються правила виїзду за кордон пасажирських автобусів. А біженців у Чехії очікують нові правила надання гуманітарного житла. З 1 вересня почне діяти низка підстав, за яких ВПО позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави на проживання. Також змінюються правила виїзду за кордон пасажирських автобусів. А біженців у Чехії очікують нові правила надання гуманітарного житла.

Також до Дня знань в новому матеріалі розповідаємо, скільки зараз коштують хобі для дитини, та як у цьому можуть допомогти банківські продукти:

Українці зможуть заробляти на корупціонерах. в Україні повноцінно запрацює Єдиний портал викривачів корупції. Портал буде єдиним місцем входу для тих, хто хоче боротися з таким явищем, як корупція. З 6 вересня в Україні повноцінно запрацює Єдиний портал викривачів корупції. Портал буде єдиним місцем входу для тих, хто хоче боротися з таким явищем, як корупція.

Старі банкноти вийдуть з обігу. В українців В українців залишився місяць , щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

Українці все частіше відмовляються від готівки на користь платіжної картки. Адже картка це не просто пристрій для розрахунку, власники «пластику» можуть отримувати додатковий бонус за кожну покупку. Finance.ua кожний місяць оновлює підбірку карток з кешбеком, які в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок:

Реструктуризація боргів перед банками. Фонд гарантування Фонд гарантування продовжив ще на рік до 31 серпня 2024 року пільгові умови реструктуризації кредитної заборгованості позичальників банків, які ліквідуються. Передбачено, що для фізосіб-позичальників таких банків процентна ставка за кредитним договором складає 0,001% річних, а розмір комісій, передбачених кредитними договорами, — на рівні 1 копійки.

Виїзд чоловіків за кордон. Кабмін Кабмін дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Але для цього має бути кілька умов. Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору нашої держави.

План щодо індексації пенсій. Мінсоцполітики Мінсоцполітики пропонує провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Водночас точно говорити про будь-які строки можна буде лише після того, як буде затверджений закон про державний бюджет.

Зарплати в армії. В Україні у вересні 2023 року В Україні у вересні 2023 року силовики отримають заробітні плати за новими правилами. У декого зросте оклад, а хтось отримає солідні доплати. Очікується доплата низці категорій військових у розмірі 30 тис. грн за виконання спеціальних бойових завдань.

PepsiCo та Mars в переліку міжнародних спонсорів війни. дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в рф, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки. НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в рф, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки.

Експорт IT-послуг перевищив минулорічні показники. У липні 2023 року У липні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України зменшився на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем, але збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з торішніми показниками. Так, у липні 2023-го виторг становив $559 млн, це на $17 млн більше, аніж у липні 2022 року.

Угорське вето. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу знову не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України. Проти виділення цих коштів Міністри закордонних справ країн Євросоюзу знову не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України. Проти виділення цих коштів виступає Угорщина

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