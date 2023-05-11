День фінансів: зміни до обов’язкових резервів банків, нова грантова програма Дія.Бізнес, податки для ФОП — Finance.ua

День фінансів: зміни до обов’язкових резервів банків, нова грантова програма Дія.Бізнес, податки для ФОП Сьогодні 17:50

У четвер, 11 травня, йшлося про таке:

Зміни до нормативів формування банками обов’язкових резервів. Відсьогодні нормативи формування банками Відсьогодні нормативи формування банками обов’язкових резервів (ОР) за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців прирівнюються до нормативів ОР за коштами фізичних осіб на поточних рахунках. Зазначається, що норматив ОР за строковими коштами і депозитами фізичних осіб із початковим строком погашення до 92 календарних днів (включно) за коштами у національній валюті становитиме 20%, а за коштами в іноземній валюті - 30%.

«Дія.Бізнес»: стартує нова грантова програма. Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує грантову програму для створення і підтримки діяльності об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів США. Грантова можливість Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує грантову програму для створення і підтримки діяльності об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів США. Грантова можливість покликана підвищити рівень інтернаціоналізації українського бізнесу, збільшити експорт товарів і послуг на міжнародних ринках. У межах програми передбачено надання 15 грантів обсягом від 35 000 до 150 000 доларів США.

Податки для ФОП: що і коли зміниться. У травні ситуація із податками не зміниться. Однак у липні слід очікувати скасування пільгового податку. Голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев в ефірі телемарафону прокоментував, що ці пільги були тимчасовими. Тож з 1 липня на підприємців У травні ситуація із податками не зміниться. Однак у липні слід очікувати скасування пільгового податку. Голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев в ефірі телемарафону прокоментував, що ці пільги були тимчасовими. Тож з 1 липня на підприємців чекають зміни.

Помилки під час бронювання працівників. Мінекономіки Мінекономіки повідомило щодо типових недоліків в оформленні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

184 тисячі вакансій. На Єдиному порталі вакансій На Єдиному порталі вакансій зареєстровано понад 184 тис. вакансій, з яких 36 тис. пропонує Державна служба зайнятості. Про це повідомляє Державна служба зайнятості. У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування кваліфікованих робітників з інструментом — 22% всіх поданих вакансій, робітників з обслуговування устаткування та машин — 17%, професіоналів — 15%, працівників сфери торгівлі та послуг — 13%.

Виплата ветеранам війни. Подати заяви на Подати заяви на допомогу можуть особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні запрацювала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла — єВідновлення. Як зазначають у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, насамперед ідеться про заміну вікон, дверей, ремонт покрівлі тощо. Finance.ua вирішив зекономити вам час, та підготувати в одному тексті все, що необхідно знати про єВідновлення.

Виплати пенсій і допомог переселенцям за кордоном. Громадяни України, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію за Громадяни України, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою. Уряд спростив механізм виплати українських пенсій і грошових допомог для тих одержувачів, які тимчасово проживають за кордоном.

Parimatch остаточно закриває український підрозділ. Букмекерська компанія Parimatch звільнила усіх працівників «Parimatch Україна» та Букмекерська компанія Parimatch звільнила усіх працівників «Parimatch Україна» та остаточно закриває компанію.Про це повідомила колишня СЕО Наталія Гілевич. Подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії.

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