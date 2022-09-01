День фінансів: зміни для біженців за кордоном, борги України, велике оновлення Дії — Finance.ua

День фінансів: зміни для біженців за кордоном, борги України, велике оновлення Дії
Четвер, 1 вересня. Перший день осені запам’ятався змінами для українських біженців за кордоном.
Зміни для біженців за кордоном. У деяких країнах Європи з 1 вересня набувають чинності зміни для українських біженців. Так, українцям доведеться переоформити документи для статусу тимчасового захисту, а також варто бути в курсі нововведень, які стосуються фінансів.
Обміняти гривню в латвійських банках. З 5 вересня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу.
До речі, у новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, чого чекати від долара та євро цієї осені:
Борги України. НБУ оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Так, у третьому-четвертому кварталах 2022 року уряд, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 10,112 млрд доларів, з яких 7,845 млрд доларів — основна сума боргу, 2,266 млрд доларів — відсотки.
Втрати банків України. За словами Первін Дадашової, директорки Департаменту фінансової стабільності НБУ, унаслідок повномасштабної війни українські банки зазнали втрат від операційного ризику. У травні банки оцінили сумарні втрати від операційного ризику у 6,6 млрд грн, у тому числі втрати від знищення або втрати майна в сумі близько 700 млн грн.
Підготовка до опалювального сезону. В Мінрегіоні пояснили, що опалювальний період в Україні починається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. Температура повітря в житлових приміщеннях повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С. В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення.
- Додамо, що уряд погодив питання збільшення розміру компенсації за програмою «Прихисток» для громадян, які розмістили у себе вимушених переселенців. З 1 жовтня тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньо переміщеним особам, за кожну людину буде виплачуватися 900 гривень.
Велике оновлення Дії. В останній день літа міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував нові можливості Дії, які тепер доступні в останній версії застосунку. У Мінцифри заявляють, що попри повномасштабне вторгнення вони продовжують зацифровувати послуги. «Ми що кілька тижнів запускаємо нові послуги», — каже Федоров. Finance.ua зібрав в одному матеріалі все, що потрібно знати про оновлення Дії:
Велике оновлення Дії: пенсійні, посвідки на проживання, шеринг техпаспорта та інше
Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон». Сьогодні Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон». При купівлі марки діятимуть обмеження. В одному замовленні не може бути більш як 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок. Онлайн таку продукцію можна придбати в магазині Укрпошти, на сайтах Розетка, Kasta, Prom.
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