День фінансів: зміни для біженців за кордоном, борги України, велике оновлення Дії — Finance.ua

День фінансів: зміни для біженців за кордоном, борги України, велике оновлення Дії Вчора 17:50

Четвер, 1 вересня. Перший день осені запам’ятався змінами для українських біженців за кордоном.

Зміни для біженців за кордоном. У деяких країнах Європи з 1 вересня У деяких країнах Європи з 1 вересня набувають чинності зміни для українських біженців. Так, українцям доведеться переоформити документи для статусу тимчасового захисту, а також варто бути в курсі нововведень, які стосуються фінансів.

Обміняти гривню в латвійських банках. З 5 вересня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Латвії, зможуть З 5 вересня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро . Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу.

До речі, у новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, чого чекати від долара та євро цієї осені:

Борги України. НБУ оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Так, у третьому-четвертому кварталах 2022 року уряд, Національний банк, підприємства і банки НБУ оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Так, у третьому-четвертому кварталах 2022 року уряд, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 10,112 млрд доларів , з яких 7,845 млрд доларів — основна сума боргу, 2,266 млрд доларів — відсотки.

Втрати банків України. За словами Первін Дадашової, директорки Департаменту фінансової стабільності НБУ, унаслідок повномасштабної війни За словами Первін Дадашової, директорки Департаменту фінансової стабільності НБУ, унаслідок повномасштабної війни українські банки зазнали втрат від операційного ризику. У травні банки оцінили сумарні втрати від операційного ризику у 6,6 млрд грн, у тому числі втрати від знищення або втрати майна в сумі близько 700 млн грн.

Підготовка до опалювального сезону. В Мінрегіоні пояснили, що В Мінрегіоні пояснили, що опалювальний період в Україні починається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. Температура повітря в житлових приміщеннях повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С. В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення.

Додамо, що уряд погодив питання збільшення розміру компенсації за програмою «Прихисток» для громадян, які розмістили у себе вимушених переселенців. З 1 жовтня тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньо переміщеним особам, за кожну людину буде виплачуватися 900 гривень.

Велике оновлення Дії. В останній день літа міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував нові можливості Дії, які тепер доступні в останній версії застосунку. У Мінцифри заявляють, що попри повномасштабне вторгнення вони продовжують зацифровувати послуги. «Ми що кілька тижнів запускаємо нові послуги», — каже Федоров. Finance.ua зібрав в одному матеріалі все, що потрібно знати про оновлення Дії:

Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон». Сьогодні Укрпошта розпочала Сьогодні Укрпошта розпочала продаж марки «Пес Патрон». При купівлі марки діятимуть обмеження. В одному замовленні не може бути більш як 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок. Онлайн таку продукцію можна придбати в магазині Укрпошти, на сайтах Розетка, Kasta, Prom.

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