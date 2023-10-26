День фінансів: зміна облікової ставки, рівень інфляції до 2025 року, скільки коштів задонатили українці — Finance.ua

День фінансів: зміна облікової ставки, рівень інфляції до 2025 року, скільки коштів задонатили українці Вчора 17:45

У четвер, 26 жовтня, НБУ ухвалив низку таких рішень:

Рішення щодо облікової ставки. Правління Національного банку України Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.

Рівень інфляції до 2025 року. За оцінками Національного банку інфляція на кінець 2023 року становитиме 5,8%. Про це За оцінками Національного банку інфляція на кінець 2023 року становитиме 5,8%. Про це повідомляє пресслужба НБУ. У вересні інфляція знизилася до 7,1% у річному вимірі. Таку цінову динаміку зумовлювала насамперед значна пропозиція сільськогосподарської продукції нового врожаю, зокрема овочів та фруктів, цукрових буряків, зернових та олійних культур.

Українська економіка зросте майже на 5% цьогоріч — прогноз НБУ. Національний банк України поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році.

При цьому наш експерт Олексій Козирєв розказав у новому відео про те, що буде з депозитами та чому це важливо всім українцям:

🤑У сучасному світі слова «кредит» і «розстрочка» щільно ввійшли в наше життя, і вже складно зустріти людину, яка хоч раз у житті не користувалася кредитами (нехай навіть кредитними картками) або ніколи не оформляла розстрочку на купівлю нової техніки. Нова стаття про таке👇

Скільки грошей не вистачає Україні. Дефіцит державного бюджету 2024 року складає 42 мільярди доларів. Уряд працює над тим, щоб цей дефіцит перекрити. Як Дефіцит державного бюджету 2024 року складає 42 мільярди доларів. Уряд працює над тим, щоб цей дефіцит перекрити. Як повідомила перша віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Україна може залучити до $130 млрд приватних коштів на відбудову.

У Києві зросли ціни на квартири на вторинці. В українській столиці останнім часом різко зросла вартість купівлі квартир — йдеться про динаміку за останні шість місяців. Про це повідомляє порталі дослідження В українській столиці останнім часом різко зросла вартість купівлі квартир — йдеться про динаміку за останні шість місяців. Про це повідомляє порталі дослідження нерухомості M2Bomber.

Скільки коштів задонатили українці у найбільші фонди. Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд «Повернись живим», ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.

Сьогодні Київрада виділила ще майже 1,5 мільярди гривень на потреби військових.

У патрульній поліції пояснили деталі змін до ПДР. Ці зміни мають на меті наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький . Ці зміни мають на меті наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив нововведення до ПДР, які чекають на водіїв.

МВС встановило електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу.

Різниця в зарплатах жінок та чоловіків в Україні. В Україні жінка працює 6,5 років безкоштовно тільки через різницю в зарплатах, адже жінки заробляють на 18,5% менше за чоловіків. Про це В Україні жінка працює 6,5 років безкоштовно тільки через різницю в зарплатах, адже жінки заробляють на 18,5% менше за чоловіків. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час виступу на форумі з розвитку людського капіталу України.

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