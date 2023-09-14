День фінансів: зміна облікової ставки, бюджет на наступний рік, розвиток ІТ під час війни — Finance.ua

День фінансів: зміна облікової ставки, бюджет на наступний рік, розвиток ІТ під час війни
В четвер, 14 вересня в новій статті ми вивчали, як трансформується ринок землі в умовах війни та з якими викликами стикається:
Як трансформується ринок землі в умовах війни🌿
➗ Зміна облікової ставки. Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%. Про це стало відомо з брифінгу НБУ. Такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності.
🗓️ Президент розповів про бюджет на наступний рік. Президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій та доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.
🤑1,25 млрд доларів безповоротної допомоги. Україна отримає грант у розмірі 1,25 млрд доларів від США у рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
- У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США.
- ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні. Також Європарламент закликав арештувати активи керівництва білорусі й передати Україні.
💻 Розвиток ІТ під час війни. Апогею даний показник IT-активності досягнув напередодні російського вторгнення у 4 кварталі 2021 року, коли в країну було заведено 2,1 млрд доларів США. Відтоді середні обсяги експорту комп’ютерних послуг поступово спустилися до позначки 1,7 млрд доларів, тобто рівень просадки обсягів квартальної експортної IT-виручки склав близько -20%.
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💶Нові ліміти операцій з готівкою в Польщі. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який запроваджує нові ліміти готівкових платежів як для фізичних осіб, так і юридичних. Як повідомляє Yavp. pl, нові ліміти операцій з готівкою почнуть діяти з 1 січня 2024 року.
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📱Скільки треба працювати, щоб купити iPhone 15. Work.ua провів дослідження та зʼясував, скільки часу представникам різних професій знадобиться для купівлі iPhone 15.
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✉️ Випуск нової марки. Генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський оголосив випуск марки «Міста Героїв. Харківщина». Смілянський нагадав, що рівно рік тому разом з командою проїхав щойно звільненими від росіян Ізюмом, Балаклією та Купʼянськом, щоб побачити, що залишили загарбники і як швидко можна відновити роботу.
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