День фінансів: зміна облікової ставки, бюджет на наступний рік, розвиток ІТ під час війни — Finance.ua

День фінансів: зміна облікової ставки, бюджет на наступний рік, розвиток ІТ під час війни Сьогодні 17:45

В четвер, 14 вересня в новій статті ми вивчали, як трансформується ринок землі в умовах війни та з якими викликами стикається:

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Президент розповів про бюджет на наступний рік. Президент України Володимир Зеленський 🗓️Президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій та доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

1,25 млрд доларів безповоротної допомоги. Україна отримає грант у розмірі 1,25 млрд доларів від США у Україна отримає грант у розмірі 1,25 млрд доларів від США у рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США.

ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні. Також Європарламент закликав арештувати активи керівництва білорусі й передати Україні.

Розвиток ІТ під час війни. Апогею даний показник IT-активності досягнув напередодні російського вторгнення у 4 кварталі 2021 року, коли в країну було заведено 2,1 млрд доларів США. Відтоді середні обсяги експорту комп’ютерних послуг Апогею даний показник IT-активності досягнув напередодні російського вторгнення у 4 кварталі 2021 року, коли в країну було заведено 2,1 млрд доларів США. Відтоді середні обсяги експорту комп’ютерних послуг поступово спустилися до позначки 1,7 млрд доларів, тобто рівень просадки обсягів квартальної експортної IT-виручки склав близько -20%.

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Стало відомо, яких працівників не вистачає в Євросоюзі.

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