День фінансів: збитки України від війни, депозити за офіційним курсом — Finance.ua

День фінансів: збитки України від війни, депозити за офіційним курсом Вчора 17:50

В п’ятницю, 21 жовтня стало відомо, скільки Україна отримала збитків під час війни, а Кабмін оцінив щорічні потреби в інвестиціях.

Збитки України від війни у вересні перевищили $127 млрд. На На найбільшу суму пошкоджено житлового фонду — 39,7% або 50,5 млрд дол. У порівнянні з початком червня ця сума зросла на 11,2 млрд дол.За останніми даними загалом пошкоджено та зруйновано 135,8 тис. приватних та багатоквартирних будинків.

В уряді все ж розраховують на зростання економіки у 2023 році на 4,6%. Україні потрібні 70–80 млрд доларів приватних інвестицій на рік, аби втілити «економічне диво» після війни.

З початку війни Україна витратила з бюджету понад 1,4 трильйони.

Плаваючий курс. Національний банк найближчим часом Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення. Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Він зазначив, що в умовах війни фіксація курсу є якорем для стабілізації очікувань та дієвим інструментом забезпечення стабільності.

Також в НБУ відмітили, що після глибокого падіння на початку війни економіка України пожвавлюється.

До речі, з п’ятниці, 21 жовтня, НБУ запускає в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань. Ми підготували нову статтю, де розібрали причини, а також реакцію банків та вкладників:

Урядова програма єРобота. Понад 13 тисяч заяв подали українці на отримання грантів за урядовою програмою Понад 13 тисяч заяв подали українці на отримання грантів за урядовою програмою єРобота , яка стартувала в липні цього року. Близько 2 тисяч з них визнано успішними і заявники отримають від держави кошти на започаткування чи розвиток бізнесу.

При цьому попри війну та проблеми в Україні, попит на послуги фрилансерів продовжує зростати. За даними дослідження, попит на послуги фрилансерів генерує малий та середній бізнес.

Скільки українців подали на банкрутство. За даними «Опендатабот» за три роки існування процедури банкрутства для фізичних осіб За даними «Опендатабот» за три роки існування процедури банкрутства для фізичних осіб процедуру було розпочато відносно 978 боржників. У 2019 році за перші неповні три місяці можливістю «обнулити» свій борг скористалось 10 українців.

До речі, самостійна перевірка кредитної історії може попередити деякі неприємні ситуації.

Продовження дії закордонних паспортів. Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру продовження строку дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей.

Ринок оренди житла в Україні. Які розміри насправді має ринок оренди житла в Україні — не знає точно ніхто. Хоч закон і зобов’язує орендодавців сплачувати податки, це роблять вкрай рідко.

Ми дослідили, як застрахувати себе від недобросовісних орендарів в новій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.