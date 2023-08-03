День фінансів: збитки інфраструктури від війни, прибутковість депозитів, цифрова аутентифікація платежів — Finance.ua

День фінансів: збитки інфраструктури від війни, прибутковість депозитів, цифрова аутентифікація платежів Сьогодні 17:50

Четвер, 3 серпня. Про збитки від війни, нові санкції та відновлення України.

Відсотки на депозити зміняться. В Україні після зниження облікової ставки НБУ може знизитись В Україні після зниження облікової ставки НБУ може знизитись прибутковість депозитів . Ставки за вкладами у гривні вже до вересня можуть скоротитися на 1−2 відсоткові пункти — у середньому до 11−12% за вкладами на 3 міс. та до 16% за вкладами від 3 міс. до 1 року.

Цифрова аутентифікація платежів. Visa і ПриватБанк представили нову програму цифрової аутентифікації платежів в електронній торгівлі. Україна стала першою країною у світі, де запущено цю новаторську програму. Ця програма гарантує безпеку транзакцій Visa і ПриватБанк представили нову програму цифрової аутентифікації платежів в електронній торгівлі. Україна стала першою країною у світі, де запущено цю новаторську програму. Ця програма гарантує безпеку транзакцій без присутності картки

Збитки інфраструктури від війни. За даними дослідження KSE Institute, загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, За даними дослідження KSE Institute, загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, оцінюється у $150,5 млрд (за вартістю заміщення). Найбільшу частку складають втрати житлового фонду — $55,9 млрд, враховуючи збитки приблизно $1 млрд від затоплень та руйнувань житлових будинків внаслідок підриву ГЕС.

Відмітимо, що на подолання наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС з державного бюджету спрямували 4,3 мільярда гривень.

$14 мільярдів на відновлення. Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна цього року розраховує залучити від міжнародних партнерів 45,8 млрд дол. США на бюджетне фінансування і 14 млрд дол. США Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна цього року розраховує залучити від міжнародних партнерів 45,8 млрд дол. США на бюджетне фінансування і 14 млрд дол. США на швидке відновлення . За його словами, 28 млрд дол. вже залучено.

Крім того, за словами Шмигаля, Україна пропонує поетапно вводити санкції проти «Росатому».

Компанії з «російсько-білоруським слідом». Від початку повномасштабної війни з’явилися Від початку повномасштабної війни з’явилися 39 новостворених компаній , у структурі власності яких присутні особи, пов’язані з росією та білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

Нові санкції проти білорусі. Рада ЄС у прискореному режимі затвердила розширення Рада ЄС у прискореному режимі затвердила розширення санкцій щодо білорусі . Тепер на білорусь, як і на росію, поширюються заборони: на ввезення низки товарів та технологій, що сприяють військово-технічному розвитку країни; на постачання вогнепальної зброї та боєприпасів; на постачання товарів та технологій, призначених для використання в авіаційній та космічній промисловості.

OLX вводить комісію з продажів. OLX у тестовому режимі OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод. Розмір комісії становить 1% від суми замовлення +10 грн. Компанія розпочала тестування комісій 20 липня. Наразі вони розповсюджуються не на всіх користувачів та товари, але в майбутньому OLX планує розширити комісії на всі групи товарів.

Молодь прагне самозайнятості. 73% опитаних молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу. 73% опитаних молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу. До трійки сфер , у яких українці б хотіли розпочати бізнес, входять: комерція і торгівля, IT та е-комерція, культура і дизайн. Водночас 55% жителів Європейського Союзу вважали за краще бути найманим працівником, 39% - бути самозайнятими або вести власний бізнес.

До речі, у липні стало більше вакансій для ІТ-фахівців. За даними Dou.ua, у липні компанії шукали значно більше маркетологів з досвідом 1−3 роки і сейлзів. Серед найдосвідченіших фахівців найбільш затребувані нині Java, .NET і Python.

Бюджетна відпустка в Європі. Аналітики Post Office Family Holiday Report проаналізували вартість послуг на 16 популярних курортах Європи і виявили, що Турецький Мармарис Аналітики Post Office Family Holiday Report проаналізували вартість послуг на 16 популярних курортах Європи і виявили, що Турецький Мармарис виявився найбільш доступним варіантом з усіх досліджених локацій. Хоча ціни тут зросли порівняно з минулим літом, сімейний відпочинок все ще коштує 131 євро на день для всієї сім'ї.

Водночас Держприкордонслужба заявляє про значне зростання потоку громадян, які перетинають кордон України. При цьому більша частина пасажиропотоку припадає на Польщу, і зростає він з п’ятниці по понеділок.

Також додамо, що українці, які перебувають за кордоном та не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, зможуть отримати документи через закордонні дипломатичні установи України.

Популярний лоукостер Ryanair запустив швидкий розпродаж на європейські рейси. Він триватиме лише добу.

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