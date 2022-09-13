День фінансів: запуск офіційного маркетплейсу України, $350 млрд на відновлення, житло для киян та переселенців — Finance.ua

День фінансів: запуск офіційного маркетплейсу України, $350 млрд на відновлення, житло для киян та переселенців Вчора 17:50

Вівторок, 13 вересня. Для чого Україна запустила маркетплейс та на які напрямки потрібно найбільше грошей у процесі відбудови та відновлення країни.

«Зроблено з хоробрістю». Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного українського Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного українського маркетплейсу MadeWithBravery . Він призначений для презентації вітчизняних виробників у світі. Під час здійснення покупок на зазначеному маркетплейсі 5% вартості товару спрямовується платформі United24.

$350 млрд на відновлення України. За спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку, відбудова і відновлення України коштуватиме щонайменше $349 млрд. Майже третина цих коштів, або $105 млрд, потрібно вже в наступні півтора-три роки. Серед областей найбільших втрат зазнали Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Чернігівська та Запорізька області. Які напрямки потребують найбільших інвестицій — За спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку, відбудова і відновлення України коштуватиме щонайменше $349 млрд. Майже третина цих коштів, або $105 млрд, потрібно вже в наступні півтора-три роки. Серед областей найбільших втрат зазнали Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Чернігівська та Запорізька області. Які напрямки потребують найбільших інвестицій — розповідаємо тут

Тисяча квартир киянам та переселенцям. Столиця сформує Столиця сформує фонд житла територіальної громади — закупить за гроші з міського бюджету квартири, які здаватиме в оренду громадянам. На 2 млрд грн у міськраді розраховують придбати близько 1 тис. квартир. Це може бути як довгострокова оренда, так і оренда з правом викупу.

Також депутати пропонують у період воєнного стану внутрішньо переміщеним особам надати право на безкоштовний проїзд на території всієї України.

Пільги для столичного бізнесу. Київрада надала столичному бізнесу Київрада надала столичному бізнесу пільги на оплату за землю . Так депутати встановили на 3 місяці з 1 березня по 31 травня 2022 року ставку земельного податку в розмірі 0%.

Зміни в реєстрації авто. Уже скоро можна буде замовляти номерні знаки та подати заяву про реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу онлайн. Уже скоро можна буде замовляти номерні знаки та подати заяву про реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу онлайн. Заява потраплятиме на розгляд до сервісного центру МВС. Адміністратор перевірятиме відомості про осіб та транспортні засоби за відповідними реєстрами та базами даних, за результатами перевірок підтверджуватиме або відхилятиме заяву.

В онлайн також запрацює сервіс електронної черги для перевізників на прикордонних пунктах пропуску. На першому етапі у жовтні буде запущено пілотний проєкт на одному з пунктів пропуску. В тестовому режимі працюватиме web-портал із можливістю запису в чергу з будь-якої точки виїзду, а до кінця року буде презентовано мобільний застосунок.

Міграція ІТ-спеціалістів. Як свідчать результати дослідження Dou.ua, українські ІТ-спеціалісти поступово повертаються додому: у червні 2022 року 40% айтівців перебували в евакуації (в Україні чи за кордоном), а в березні таких було 61%. Список країн, де найбільше українських ІТ-фахівців — Як свідчать результати дослідження Dou.ua, українські ІТ-спеціалісти поступово повертаються додому: у червні 2022 року 40% айтівців перебували в евакуації (в Україні чи за кордоном), а в березні таких було 61%. Список країн, де найбільше українських ІТ-фахівців — за посиланням

У той же час Європа закривається від росіян. З 12 вересня перестала діяти угода Євросоюзу з рф щодо спрощення візового режиму, яка діяла з 2007 року. Оформити шенгенську візу для власників паспортів з двоголовим орлом стало довше, важче та дорожче. Пояснюємо, що очікуватиме росіян, які захочуть виїхати за межі своєї батьківщини:

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