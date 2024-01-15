День фінансів: запровадження миттєвих платежів, зарплати бюджетників, корупційні справи під час війни — Finance.ua

День фінансів: запровадження миттєвих платежів, зарплати бюджетників, корупційні справи під час війни Сьогодні 17:50

Понеділок, 15 січня. Що буде із зарплатами українців у цьому році, та коли в Україні запрацюють миттєві платежі.

Миттєві платежі. Як Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, наразі Національний банк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП НБУ, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Цю роботу планують завершити до кінця I кварталу 2025 року.

Зарплати бюджетників. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів підвищив з 1 січня 2024 року зарплати бюджетникам через зростання мінімальної зарплати. Так, базовий оклад підвищений на 10,4%. Наступне підвищення відбудеться вже з 1 квітня.

Інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що зарплати в Україні будуть зростати. При чому як номінальні, так і реальні з врахуванням інфляції.

До речі, за даними Державної служби зайнятості, станом на 1 січня в Україні статус безробітного мали 96,1 тис. осіб, що вполовину менше, ніж роком раніше.

Вклади українців. Народний депутат Данило Гетманцев, спираючись на дані НБУ, Народний депутат Данило Гетманцев, спираючись на дані НБУ, повідомив , що на кінець минулого року депозити підприємств і населення в еквіваленті у всіх валютах сягнули 2 393 млрд грн. За рік вони зросли на 26% або 499 млрд грн.

Галузі промисловості, які найбільше постраждали від війни. Як Як свідчить звіт Світового банку, безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями 20% українського бізнесу, тоді як 70% втратили доходи. Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.

Чому скасували мораторій на стягнення боргів за ЖКП. 9 січня Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Як 9 січня Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Як пояснив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, основна причина скасування мораторію — це зростання заборгованості за житлові комунальні послуги.

Також додамо, що при купівлі квартири потрібно завжди перевіряти стан особового рахунку попереднього власника, щоб уникнути неприємних сюрпризів у виглядів боргів за електроенергію.

Ціни на оренду в Києві. Згідно з Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у січні 2024 року медіанна орендна плата в Києві становить 13 651 грн за 1-кімнатну квартиру, 16 369 грн — за 2-кімнатну та 22 479 грн — за 3-кімнатну квартиру у столиці. При цьому, після новорічних свят вартість оренди квартир у Києві почала поступово зростати.

Ситуація на валютному ринку. Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий прогнозує , що ситуація на валютному ринку Україні поступово «приходитиме до тями» після грудневої напруги. Нині головний чинник, який суттєво впливатиме на ситуацію, — це обсяг і ритмічність макрофінансової допомоги.

Схема на понад 60 млн гривень. У Києві У Києві викрили масштабну злочинну схему на понад 60 млн гривень. Один з організаторів — посадовець державного підприємства. Учасники схеми незаконно заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства на 64 млн грн. Всього організованою групою відчужено 7 об'єктів державного підприємства загальною площею 1500 м.кв. на суму 64 млн гривень.

На фоні щоденних корупційних скандалів, до яких українці вже звикли, торік було все ж кілька гучних справ, які буквально не лізли в жодні рамки. Вони викликали обурення навіть у тих, хто давно звик до більшості «зради», просто-таки фантастичного розкрадання державних коштів, й нахабних заробітків на крові наших солдатів. У новій статті Finance.ua спробував згадати найрезонансніші з них:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.