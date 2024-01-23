День фінансів: законопроєкт про множинне громадянство, ставки на іпотеку, рекрутинг до ЗСУ — Finance.ua

День фінансів: законопроєкт про множинне громадянство, ставки на іпотеку, рекрутинг до ЗСУ Сьогодні 17:50

Вівторок, 23 січня. Хто зможе отримати множинне громадянство в Україні, та що чекає Україну без допомоги Заходу.

Законопроєкт про множинне громадянство. На сайті Верховної Ради України На сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроєкту про множинне громадянство. Його, зокрема, зможуть отримати нащадки українців, які в різні періоди залишили країну та поїхали до Європи, США, Канади, країн Азії, Латинської Америки. Також український паспорт хочуть надавати й іноземним добровольцям.

Як пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якщо парламент ухвалить цей законопроєкт, то його не можна буде використовувати для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Що чекає Україну без допомоги Заходу. Українські чиновники та економісти Українські чиновники та економісти розповіли The Wall Street Journal, що Києву вже необхідні кошти для підтримки роботи уряду, виплати зарплат, пенсій і субсидування. Якщо найближчими місяцями США та ЄС не нададуть Україні фінансової допомоги, країні доведеться вживати «болючих економічних заходів» і запустити «друкарський верстат».

Трансформація програми доступних кредитів. Міністерство економіки Міністерство економіки планує трансформувати програму «Доступні кредити 5−7−9%» таким чином, аби кредити видавали бізнесу справді на інвестиційні цілі або ж бізнесу з деокупованих територій.

До речі, за даними Мінфіну, за три тижні з початку 2024 року банки видали бізнесу 787 кредитів на 4,3 млрд грн. Від початку дії програми було видано майже 80 тисяч кредитів на 271 млрд грн.

Ліцензування інкасаторських компаній. Нацбанк Нацбанк оновив порядок ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки. Це зумовлено змінами в законодавстві, що набрали чинності з 1 січня 2024 року.

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А поки мобілізація в Україні триває, Міноборони вирішило діяти у власний спосіб для посилення обороноздатності країни. Ще в листопаді минулого року міністерство запустило проєкт рекрутингу до війська. Ідея полягає в тому, що людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду. У новій статті детально розповідаємо, як піти служити туди, куди бажаєш, а не куди відправлять:

До речі, якщо ви плануєте змінити кар'єру — незалежно від того, чи вам 30, 40, 50, 60 і більше років, — ось дев’ять кроків , які допоможуть вам це зробити.

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