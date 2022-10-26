День фінансів: закон про націоналізацію банків, «армія відновлення» для безробітних, ґаджети, які допоможуть працювати без світла — Finance.ua

День фінансів: закон про націоналізацію банків, «армія відновлення» для безробітних, ґаджети, які допоможуть працювати без світла Вчора 17:50

У середу, 26 жовтня, розповімо про те, до яких робіт залучатимуть безробітних українців та як продовжувати роботу вдома без світла.

Націоналізація банків. Президент Зеленський Президент Зеленський підписав законопроект щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Націоналізація банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не вимагатиме докапіталізації з боку держави — продаж банку за 1 грн проводитиметься незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.

«Армія відновлення». Безробітних українців залучатимуть до «армії відновлення» країни через Безробітних українців залучатимуть до «армії відновлення» країни через участь у суспільно-корисних роботах . Держава оплатить роботу на рівні мінімальної зарплати — 6700 грн. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.

Бізнес про макроекономічну ситуацію. Бізнес обговорив макроекономічну ситуацію та нагальні питання з Мінекономіки. У міністерстві спостерігають певну стабілізацію макроекономічних показників, зокрема уповільнення темпів падіння ВВП. В основу держбюджету 2023 року взятий прогноз, згідно з яким активні бойові дії триватимуть перші 6 місяців, хоча всього розглядається близько 16 різних військових сценаріїв — від менш до більш оптимістичних.

У свою чергу Київ обговорює з країнами-партнерами та міжнародними організаціями створення платформи для координації фінансової підтримки України. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україні сьогодні потрібна підтримка бюджетного дефіциту для його вирівнювання, потрібне фінансування першочергових потреб відновлення, оцінка конкретних потреб повоєнної відбудови і модернізації України.

А за даними МВФ, держбюджет-2023 України оцінюється орієнтовно у $3 млрд щомісяця, але необхідно також імпортувати газ і відновити інфраструктуру, з урахуванням чого ця сума може зрости і до $4 млрд. А якщо руйнування будуть ще більшими, то сягатиме й до $5 млрд.

Пенсія для заробітчан і не тільки. В Україні передбачено можливість брати участь у системі обов’язкового держстрахування добровільно, по суті купуючи собі стаж за податок. Як зазначають у Пенсійному фонді, право на таку участь має обмежене коло осіб. Добровільно платити ЄСВ можуть жителі сільської місцевості, які живуть за рахунок підсобного господарства, та В Україні передбачено можливість брати участь у системі обов’язкового держстрахування добровільно, по суті купуючи собі стаж за податок. Як зазначають у Пенсійному фонді, право на таку участь має обмежене коло осіб. Добровільно платити ЄСВ можуть жителі сільської місцевості, які живуть за рахунок підсобного господарства, та інші категорії громадян

Відключення світла. В «ДТЕК «Київські регіональні електромережі» пояснили, що деякі будинки можуть взагалі В «ДТЕК «Київські регіональні електромережі» пояснили, що деякі будинки можуть взагалі не потрапити на відключення , якщо вони заживлені однією лінію з критично важливим об’єктом. Наприклад, якщо від однієї лінії заживлені лікарня і житловий будинок, то цей будинок не потрапить до графіку аварійних відключень

До речі, в новому матеріалі розповідаємо, чи реально продовжувати роботу вдома без світла та як це зробити:

Допомога від міжнародних організацій в Приват24. У клієнтів ПриватБанку з’явилась можливість отримати допомогу від міжнародних гуманітарних організацій в режимі 24/7 через Приват24, службу клієнтської підтримки 3700 та мережу терміналів самообслуговування.

За проїзд — банківською карткою. Відсьогодні Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Нагадаємо, підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому.

Ринок криптовалют. Третій квартал 2022 став для фінансових ринків одним з найгірших за минулі роки. А куди йде фондовий ринок та світова економіка, туди йде й крипта Bitcoin. Про те, які рішення слід приймати інвесторам, поговоримо з експертами на безкоштовному вебінарі Третій квартал 2022 став для фінансових ринків одним з найгірших за минулі роки. А куди йде фондовий ринок та світова економіка, туди йде й крипта Bitcoin. Про те, які рішення слід приймати інвесторам, поговоримо з експертами на безкоштовному вебінарі «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?» , який відбудеться 3 листопада 2022.

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