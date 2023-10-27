День фінансів: закон про фінмоніторинг PEPs, пакет військової допомоги від США, захист інвесторів у новобудови — Finance.ua

День фінансів: закон про фінмоніторинг PEPs, пакет військової допомоги від США, захист інвесторів у новобудови
У п’ятницю, 27 жовтня, розповімо, як працюватимуть банки під час блекаутів та скільки боргів має віддати Україна протягом найближчих 25 років.
Закон про посилення фінансового моніторингу PEPs. Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9269д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Закон повертає довічний статус РЕР замість діючої норми про три роки посиленого нагляду після звільнення з посади.
- У свою чергу Нацбанк запровадив чат-бот для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей.
Пакет військової допомоги від США. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 150 мільйонів доларів. Зокрема до нього увійшли боєприпаси та ракети до комплексів NASAMS та HIMARS.
Робота банків під час блекаутів. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, українські банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи навіть в період можливих блекаутів. Наразі триває підготовка банківського сектора з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру.
Прогноз щодо наступного зниження облікової ставки. Нацбанк ухвалив рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%. Також регулятор планує знизити облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами овернайт на наступному засіданні 15 грудня до 15% річних.
- До речі, за прогнозом НБУ, рівень міжнародних резервів наприкінці цього року становитиме майже 42 млрд дол. США, а в наступні роки зросте до 45 млрд.
- Голова Нацбанку прогнозує, що зниження облікової ставки навряд чи вплине на курс долара. У тому числі тому, що фактичний рівень ставок на операції з банками не зміниться.
- У свою чергу голова ради НАБУ Володимир Мудрий додає, що зниження облікової ставки не матиме значного впливу на банківський ринок, однак є сигналом про зниження ставок надалі.
Оновлений прогноз Dragon Capital. Згідно з оновленим прогнозом інвестиційної компанії Dragon Capital, курсу гривні до долара становитиме 37 грн/дол. до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/дол.) та 39 грн/дол. до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/дол.).
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Понад 7 трильйонів гривень за 25 років. За даними Мінфіну, протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті). Але варто зазначити, що актуальні плани Мінфіну, швидше за все, будуть коригуватись в залежності від динаміки боргової ситуації.
Захист інвесторів у новобудови. В Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав. Це дає змогу захистити вклади інвесторів у нове житло від ненадійних забудовників, а також уникнути можливих шахрайських схем, пов’язаних з купівлею житла.
Матеріальне становище українців. Як свідчать результати опитування КМІС, як і в 2021 році, так і зараз 49% респондентів зараховують себе до родин із низьким достатком. Складніша ситуація серед жінок — серед них 20% змушені економити на харчуванні проти 13% серед чоловіків.
Компенсація за зруйноване житло. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила, що вже згенеровано 300 житлових сертифікатів для осіб, чиє житло було зруйноване через війну, а також виділено понад 2 млрд гривень для тих, чиє житло постраждало і потребує ремонту. На черзі - запуск програми відшкодування для тих, чиє постраждале помешкання перебуває на тимчасово окупованих територіях, а також тих, в кого руйнування перевищують 200 тисяч гривень.
Вже з 1 листопада люди, які внаслідок російської агресії втратили своє житло, почнуть отримувати житлові сертифікати в межах єВідновлення. У новій статті розповідаємо, які умови матиме програма, як стати її учасником і про які суми компенсації ідеться:
Програма компенсацій за повністю знищене житло вже з листопада 🏠
Пам’ятна монета до Дня української писемності та мови. Національний банк увів у обіг срібну пам’ятну монету «Українська мова». Пам’ятна монета виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж — до 5 тисяч штук. Придбати срібну пам’ятну монету «Українська мова» можна вже з 27 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.
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