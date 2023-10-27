День фінансів: закон про фінмоніторинг PEPs, пакет військової допомоги від США, захист інвесторів у новобудови — Finance.ua

День фінансів: закон про фінмоніторинг PEPs, пакет військової допомоги від США, захист інвесторів у новобудови Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 27 жовтня, розповімо, як працюватимуть банки під час блекаутів та скільки боргів має віддати Україна протягом найближчих 25 років.

Закон про посилення фінансового моніторингу PEPs. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9269д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Закон повертає довічний статус РЕР замість діючої норми про три роки посиленого нагляду після звільнення з посади.

У свою чергу Нацбанк запровадив чат-бот для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей.

Пакет військової допомоги від США. Сполучені Штати Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 150 мільйонів доларів. Зокрема до нього увійшли боєприпаси та ракети до комплексів NASAMS та HIMARS.

Робота банків під час блекаутів. Як Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, українські банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи навіть в період можливих блекаутів. Наразі триває підготовка банківського сектора з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру.

Прогноз щодо наступного зниження облікової ставки. Нацбанк ухвалив рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%. Також регулятор Нацбанк ухвалив рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%. Також регулятор планує знизити облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами овернайт на наступному засіданні 15 грудня до 15% річних.

До речі, за прогнозом НБУ, рівень міжнародних резервів наприкінці цього року становитиме майже 42 млрд дол. США, а в наступні роки зросте до 45 млрд.

Голова Нацбанку прогнозує, що зниження облікової ставки навряд чи вплине на курс долара. У тому числі тому, що фактичний рівень ставок на операції з банками не зміниться.

У свою чергу голова ради НАБУ Володимир Мудрий додає, що зниження облікової ставки не матиме значного впливу на банківський ринок, однак є сигналом про зниження ставок надалі.

Оновлений прогноз Dragon Capital. Згідно з Згідно з оновленим прогнозом інвестиційної компанії Dragon Capital, курсу гривні до долара становитиме 37 грн/дол. до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/дол.) та 39 грн/дол. до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/дол.).

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Понад 7 трильйонів гривень за 25 років. За За даними Мінфіну, протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті). Але варто зазначити, що актуальні плани Мінфіну, швидше за все, будуть коригуватись в залежності від динаміки боргової ситуації.

Захист інвесторів у новобудови. В Україні В Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав. Це дає змогу захистити вклади інвесторів у нове житло від ненадійних забудовників, а також уникнути можливих шахрайських схем, пов’язаних з купівлею житла.

Матеріальне становище українців. Як Як свідчать результати опитування КМІС, як і в 2021 році, так і зараз 49% респондентів зараховують себе до родин із низьким достатком. Складніша ситуація серед жінок — серед них 20% змушені економити на харчуванні проти 13% серед чоловіків.

Компенсація за зруйноване житло. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила , що вже згенеровано 300 житлових сертифікатів для осіб, чиє житло було зруйноване через війну, а також виділено понад 2 млрд гривень для тих, чиє житло постраждало і потребує ремонту. На черзі - запуск програми відшкодування для тих, чиє постраждале помешкання перебуває на тимчасово окупованих територіях, а також тих, в кого руйнування перевищують 200 тисяч гривень.

Вже з 1 листопада люди, які внаслідок російської агресії втратили своє житло, почнуть отримувати житлові сертифікати в межах єВідновлення. У новій статті розповідаємо, які умови матиме програма, як стати її учасником і про які суми компенсації ідеться:

Пам’ятна монета до Дня української писемності та мови. Національний банк Національний банк увів у обіг срібну пам’ятну монету «Українська мова». Пам’ятна монета виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж — до 5 тисяч штук. Придбати срібну пам’ятну монету «Українська мова» можна вже з 27 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Фото: НБУ

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