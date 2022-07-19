День фінансів: закон для фрилансерів, необанк від Мінцифри, декларування міжнародних посилок — Finance.ua

День фінансів: закон для фрилансерів, необанк від Мінцифри, декларування міжнародних посилок Вчора 17:50

У вівторок, 19 липня стало відомо про спрощення для українців в різних сферах:

Закон для фрилансерів. Верховна Рада 18 липня Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт про нестандартні форми зайнятості (фриланс). Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і матиме базові соціальні гарантії.

Дерегуляція трудових відносин для малого та середнього бізнесу. Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про дерегуляцію трудових відносин для малого та середнього бізнесу та запровадження договірного режиму трудових відносин. Цей закон зменшує бюрократичне навантаження на трудові відносини і роботодавців.

До речі, уряд започаткував програму грантів для підприємців, які хочуть створити або розвинути свій бізнес у сфері переробки.

Мінцифри працює над власним необанком. Незабаром в Україні може з’явитися ще Незабаром в Україні може з’явитися ще один необанк — «Дія Банк». Над його розробкою працює Мінцифри. Ключова мета — залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат з допомогою карток. Мета Мінцифри — створити платформу, до якої зможуть підключатись банки.

Отримання Карти поляка. Рада міністрів Польщі опублікувала зміни до процедури . Рада міністрів Польщі опублікувала зміни до процедури отримання Карти поляка . Згідно з оновленням, українці, які відповідають вимогам, можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні.

Відновлення посвідчення водія. Чимало українських автомобілістів через війну залишилися Чимало українських автомобілістів через війну залишилися без посвідчення водія . Як поаідомляють в МВС, відновити втрачене посвідчення водія можна приблизно за 30 хвилин у будь-якому територіальному сервісному центрі, який працює.

При цьому у Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ.

Моторне (транспортне) страхове бюро України пояснило, як дізнатися про наявність або відсутність договору ОСЦПВ на дату скоєння ДТП.



Електронне декларування міжнародних посилок. Українці мають самостійно Українці мають самостійно задекларувати міжнародне відправлення вартістю до 150 євро та можуть декларувати посилки, що перевищують 150 євро та не перевищують 10 тисяч євро, з використанням інформаційних технологій.

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