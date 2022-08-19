День фінансів: заборона на підвищення тарифів, хто може виїхати за кордон, подвійне оподаткування — Finance.ua

День фінансів: заборона на підвищення тарифів, хто може виїхати за кордон, подвійне оподаткування Вчора 17:50

В пятницю, 19 серпня Уряд дозволив деяким представникам бізнесу виїзжати за кордон та використовувати дані з «Дії» за кордоном:

Уряд дозволив використовувати дані з «Дії» за кордоном. Кабінет Міністрів дозволив передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія»). Постановою також затверджено Кабінет Міністрів дозволив передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія»). Постановою також затверджено перелік країн , які зможуть отримувати такі дані.

Кабмін також дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон. Щоб виїхати за кордон, потрібно подати заявку на порталі «Дія».

В Україні заборонили підвищення тарифів на комуналку. Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

Також НКРЕКП спростила процедуру зміни електропостачальника для споживачів.

«Ковідний прецедент», щоб уникнути подвійного оподаткування. Уряд України Уряд України направить лист до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС із проханням застосувати «ковідний прецедент», коли багато людей через скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано «правило податкового резидентства 180 днів».

В НБУ розповіли, що буде з робочими місцями та зарплатами. Поступово бізнес і громадяни Поступово бізнес і громадяни пристосовуються до діяльності в умовах війни. З квітня кількість резюме на сайтах працевлаштування стрімко зростала. Збільшується й кількість вакансій, хоча значно повільніше.

При цьоому Нацбанк розробив вимоги до кіберзахисту банків.

Електронна «Зелена картка». Страхові компанії, що мають право укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка», з 1 вересня Страхові компанії, що мають право укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка», з 1 вересня запропонують автовласникам можливість укладання таких договорів в електронному виді.

до речі, що таке Зелена картка, та для чого вона потрібна — розповіла експертка страхування, керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Страхування Дар’я Горбач.

Що буде з доларом цієї осені. Як повідомив економічний експер Борис Кушнірук, це Як повідомив економічний експер Борис Кушнірук, це залежитиме від того, яка у НБУ буде ситуація з платіжним балансом. Поки що Нацбанк зберігає курс долара фіксованим на рівні 36,57 гривні. Проте у випадку значного розриву між офіційним та готівковим курсом, НБУ може змінити лінію поведінки.

До речі, в новому матеріалі ми розбиралися, як купити валюту та де дивитися курси валюти —

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.