День фінансів: «Єдиний портал вакансій», новий розмір ЄСВ, доступна іпотека та військові облігації в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: «Єдиний портал вакансій», новий розмір ЄСВ, доступна іпотека та військові облігації в «Дії» Вчора 17:50

У понеділок, 19 вересня, розповімо, для чого уряд створив портал з вакансіями і коли все ж таки відкриються перші ресторани McDonald’s.

Курс долара та валютна політика НБУ. За словами заступника голови Ради НБУ Василя Фурмана, За словами заступника голови Ради НБУ Василя Фурмана, ситуація на валютному ринку стабілізувалася, і найближчим часом курс долара до гривні не змінюватиметься. «Якщо послухати думку експертів, які добре розбираються у макроекономічних аспектах, можна почути, що найближчим часом курс буде без змін. Я також дотримуюся цієї думки», — заявив Фурман.

Доступна іпотека під 3%. Кабінет Міністрів ухвалив дві постанови, які дозволять запустити оновлену Кабінет Міністрів ухвалив дві постанови, які дозволять запустити оновлену програму пільгового іпотечного кредитування з жовтня. Функція подачі заявки на іпотеку з’явиться в Дії. Наразі послуга перебуває в процесі розробки. Як каже прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за допомогою програми доступної іпотеки держава прагне забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом, і одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення економіки та відбудови України.

Також через Дію можна буде придбати військові облігації. Кожен громадянин зможе заповнити заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх. Додамо, що за час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень.

«Єдиний портал вакансій». В Україні запрацював інструмент, який полегшить пошук роботи — В Україні запрацював інструмент, який полегшить пошук роботи — «Єдиний портал вакансій» . За словами міністра економіки Юлії Свириденко, новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. За її словами, план відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років, тож «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому.

До речі, за даними порталу grc.ua, до війни жителі західних населених пунктів скаржилися на нестачу вакансій. Проте сьогодні на Західну Україну припадає 30% всіх актуальних вакансій.

Також, за даними ПФУ, у другому кварталі цього року найбільша зарплата, з якої сплачені страхові внески, була у секторі «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування», де вона зросла на 59,6% до 30 257 гривень.

Новий розмір ЄСВ з 1 грудня. З 1 грудня 2022 року згідно з Держбюджетом на 2023 рік розмір мінімальної зарплати збільшиться на 200 гривень і становитиме 6700 грн. Відповідно збільшиться і З 1 грудня 2022 року згідно з Держбюджетом на 2023 рік розмір мінімальної зарплати збільшиться на 200 гривень і становитиме 6700 грн. Відповідно збільшиться і розмір податків . Так, з 1 грудня 2022 року при нарахуванні зарплати основному працівникові потрібно буде сплачувати ЄСВ не нижче 1474 грн.

Виплати соцдопомог. В Україні В Україні спростили порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій. Тепер мешканці територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій та в деокупованих населених пунктах можуть подавати заяви на виплату пенсії або грошової допомоги до органів Пенсійного фонду чи соціального захисту через сільського, селищного, міського голову чи старосту.

Видатки держбюджету. За даними Мінфіну, видатки державного бюджету за минулий місяць склали 212,7 млрд грн. Найбільше За даними Мінфіну, видатки державного бюджету за минулий місяць склали 212,7 млрд грн. Найбільше держава витрачала на зарплати військовослужбовців.

У той же час в НБУ повідомляють, що бюджетні потреби навіть з урахуванням відтермінованих боргових виплат і надалі оцінюються у 4,5-5 млрд доларів на місяць до кінця 2022 року.

Пенсійну реформу вирішили перенести. Кабмін запропонував ввести обов’язковий Кабмін запропонував ввести обов’язковий накопичувальний рівень пенсії з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства повинні напрацювати всю нормативну базу, щоб накопичувальна пенсія запрацювала вчасно.

McDonald’s оголосив про відкриття перших ресторанів з 20 вересня. Спершу 🍔 І наостанок хочемо повідомити, щоз 20 вересня. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку , а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Першими запрацюють McDelivery у трьох ресторанах Києва — на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.

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