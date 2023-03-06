День фінансів: як заробити за допомогою ШІ, пенсії «заднім числом», «Розетка» в Польщі — Finance.ua

День фінансів: як заробити за допомогою ШІ, пенсії «заднім числом», «Розетка» в Польщі Сьогодні 17:50

В понеділок, 6 березня, ми розповімо, як можна заробити за допомогою штучного інтелекту. У цій статті ми перевірили кілька способів заробітку, способи реальні, цифри достовірні.

Електронні судові рішення в Дії. У застосунку Дія можна У застосунку Дія можна отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.

Пенсії «заднім числом». Автори законопроекту Автори законопроекту пропонують запровадити норму щодо призначення пенсійних виплат відповідним категоріям громадян незалежно від терміну звернення громадянина до Пенсійного фонду, якщо право на таку пенсію у нього з’явилося після 24 лютого 2022 року.

Після індексації середній розмір пенсії перевищить ₴5 тисяч — Шмигаль.

«Розетка» запускається у Польщі. Український інтернет-супермаркет «Розетка» Український інтернет-супермаркет «Розетка» запустив польський сайт, а також шукає людей, які працюватимуть із цим ринком. Магазин працює на польському домені верхнього рівня (зазвичай надається лише власникам торгових марок).

Ринок праці в лютому. За рік від початку великої війни ринок праці стабілізувався: вакансій За рік від початку великої війни ринок праці стабілізувався: вакансій більшає , на відміну від резюме. Після рекордної кількості вакансій на початку року кількість оголошень від роботодавців продовжує рости. Фактично українські IT-компанії продовжують активно зростати, але здебільшого вже не в Україні.

На 8 тис. менше айтівців. За рік кількість ІТ-спеціалістів в Україні За рік кількість ІТ-спеціалістів в Україні скоротилася на 8 000. За минуле півріччя в 50 найбільших ІТ-компаніях стало менше на 5% фахівців, і більшість із них — технічні.

Топ-15 найпопулярніших вживаних моделей авто. Лідером брендів Лідером брендів легковиків , які купували на внутрішньому ринку, за підсумками лютого залишається Volkswagen. Українці уклали 7,8 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,1% від загальної кількості.

До речі, як не крути агросектор видається дуже привабливим для інвестування за будь-яких умов та сценаріїв розвитку подій. Яким інструментом краще скористатися саме зараз: придбати цінні папери агрохолдингів чи інвестиційного агрофонду, проінвестувати в логістику чи придбати землю? Про це 9-го березня поговоримо з фінансовим експертом сайту Мінфін Олексієм Козирєвим.

Запрошуємо до перегляду і дискусії на ютуб каналі Мінфін 9 березня о 13.00

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