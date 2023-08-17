День фінансів: як заробляти на криптовалютах, де вигідніша оренда, що буде з цінами на електрику — Finance.ua

День фінансів: як заробляти на криптовалютах, де вигідніша оренда, що буде з цінами на електрику Сьогодні 17:50

У четвер, 17 серпня, до Дня Незалежності Finance.ua підготував низку матеріалів, присвячених особистій фінансовій незалежності українців. Сьогодні мова йшла про криптовалюти:

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Україна вже може здійснювати перші міжнародні обміни податковою інформацією. В Україні завершили розробку програмного В Україні завершили розробку програмного забезпечення для Державної податкової служби України, яке забезпечить міжнародний автоматичний обмін інформацією за Загальним стандартом звітності CRS та стандартом Country-by-Country Reporting (CbCR) з понад 100 іноземними податковими адміністраціями.

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А в новому відео наш експерт Олексій Козирев відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео: коли міняти валюту? Чи підвищують курс обмінники в певні періоди місяця? Що впливає на курс долара/євро? Коли не варто міняти валюту?

Родини переселенців можуть отримати до 150 тис. грн. Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка» оголосила грантову програму на створення або відновлення бізнесу. Про це Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка» оголосила грантову програму на створення або відновлення бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції. Організатори планують підтримати не менше сотні підприємницьких проєктів. Сумарний бюджет конкурсу — 10 млн гривень.

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