День фінансів: виведення з обігу старих банкнот, міжнародні перекази через ПриватБанк, сплата податків за кордоном — Finance.ua

День фінансів: виведення з обігу старих банкнот, міжнародні перекази через ПриватБанк, сплата податків за кордоном Вчора 17:50

У середу, 12 жовтня, розповідаємо, коли і для чого Нацбанк почне вилучати з обігу деякі банкноти, і як уникнути подвійного оподаткування за кордоном.

Старі гривні почнуть виводити з обігу. З 1 січня 2023 року НБУ розпочне поступово З 1 січня 2023 року НБУ розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх місце займатимуть відповідні «сріблясті» монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень — із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

«Карткових туристів» стає менше. Обсяги зняття готівки українцями, які вимушено перебувають за кордоном, скоротилися вдвічі. Все це — завдяки запровадженню лімітів на відповідні операції. В НБУ вважають, що їм вдалося щонайменше зменшити масштаби непродуктивного виведення валюти з України в обхід обмежень, зокрема так званого «карткового туризму».

Сплата податків за кордоном. Громадяни, які проживають за кордоном, але продовжують працювати на компанії з України, повинні платити податки двічі: до бюджету нашої країни та держави, що приймає. Щоб двічі не сплачувати податки, юристи рекомендують українським біженцям спочатку визначитися для себе, Громадяни, які проживають за кордоном, але продовжують працювати на компанії з України, повинні платити податки двічі: до бюджету нашої країни та держави, що приймає. Щоб двічі не сплачувати податки, юристи рекомендують українським біженцям спочатку визначитися для себе, де вони планують надалі жити

Міжнародні грошові перекази через ПриватБанк. «Приват» відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. «Приват» відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. В матеріалі за посиланням розповідаємо, як отримати переказ через термінал самообслуговування.

Ставки за кредитами та депозитами. За даними НБУ, середні відсоткові За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у національній валюті становили 36,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 13,0 в.п. Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 1 в.п.

550 млн євро від ЄІБ. Європейський інвестиційний банк Європейський інвестиційний банк переказав Україні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. За два місяці Україна отримала від ЄІБ та Єврокомісії 1,05 млрд євро.

Додамо, що Сполучені Штати перерахують раніше виділений пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд доларів уже найближчими тижнями.

«Мир» в Ірані та росії. Національні банківські та платіжні системи Ірану та росії Національні банківські та платіжні системи Ірану та росії буде об’єднано . Міністр фінансів Ірану Ехзан Хандузі заявив, що між іранським та російськими центробанками були проведені перемовини і сполучення між банківськими мережами та національними платіжними системами «Шетаб» і «Мир» буде встановлено протягом двох-трьох місяців.

На жаль, росія вже масово застосовує не лише ракети, а й іранські дрони-камікадзе Шахед-136. У понеділок, 10 жовтня 2022 року, волонтер Сергій Притула оголосив про збір коштів на закупівлю українських безпілотників камікадзе RAM II. Finance.ua вирішив розібратись, що це за «звір». Чим українські безпілотники відрізняються від іранських і як використовуються — дізнавайтесь у нашому новому матеріалі 👇

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