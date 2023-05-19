День фінансів: все про криптобіржі, трикратне зростання прибутку банків, перший рейс літака "Нової пошти" — Finance.ua

День фінансів: все про криптобіржі, трикратне зростання прибутку банків, перший рейс літака "Нової пошти" Сьогодні 17:50

В п’ятницю, 19 травня, ми розповіли в новій статті, як вибрати біржу, якій можна довіряти, на що насамперед звернути увагу та що сьогодні вони пропонують.

Прибутки банків зросли. У першому кварталі 2023 року прибуток українських У першому кварталі 2023 року прибуток українських банків зріс втричі порівняно з відповідним періодом у 2021 році. Приватбанк заробив майже половину загального прибутку всіх банків країни. Більше половини від загального прибутку заробили державні банки.

Доповнено перелік ВПО. Переміщені особи мають Переміщені особи мають право на безоплатне тимчасове проживання на певних умовах та на певний строк. При цьому з 5 травня діє оновлений порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО.

Видатки на соціальні виплати та допомогу. Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України представило інтерактивну аналітичну панель («дашборд»), на якій зібрано інформацію щодо витрат на соціальні виплати та допомоги.

Яких спеціалістів потребує ІТ-індустрія у 2023 році. У 2022 році ІТ стала єдиною галуззю в Україні, що У 2022 році ІТ стала єдиною галуззю в Україні, що зростала попри війну: асоціація IT Ukraine зазначила, що частка компʼютерних послуг в експорті становить майже половину (47%), а сама галузь нараховує майже 309 тисяч фахівців.

Відкриття фізособами — резидентами рахунків у фінустановах інших країн. У Державній податковій службі України надали . У Державній податковій службі України надали роз’яснення щодо оподаткування доходів фізичних осіб — резидентів, отриманих з джерел за межами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України.

Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для МСБ. Київщина Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для малого й середнього бізнесу. На програму виділили 15 мільйонів гривень. Мета ініціативи — додаткове відшкодування до 0% процентної ставки за кредитами в рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%».

😎До речі Finance.ua порівняв умови обслуговування у 9 провідних українських банків, аби дізнатися, де краще відкрити рахунок для ФОП.

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Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший рейс. Цього тижня авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній «Нова пошта», Цього тижня авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній «Нова пошта», виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига.

Київрада перейменувала станції метро «Площа Льва Толстого» та «Дружби народів» (повний список). У столиці У столиці перейменували ще 26 міських об'єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

НБУ презентував пам’ятну монету «Сили підтримки Збройних Сил України». Монета Монета присвячена окремому роду сил оборони Збройних Сил України — Силам підтримки, на який покладається оперативне забезпечення інженерної підтримки, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, топографічного та гідрометеорологічного забезпечення військ.

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