День фінансів: воєнний стан в Україні, причини зміцнення курсу гривні, картки для зняття готівки — Finance.ua

День фінансів: воєнний стан в Україні, причини зміцнення курсу гривні, картки для зняття готівки
Вівторок, 8 листопада. Зеленський запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан, а Туреччина погодилась платити за газ у рублях.
Мобілізацію та воєнний стан продовжать. Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні. Відповідні законопроєкти зареєстрували на сайті ВР, проте наразі тексту самих законопроектів ще немає. Втім, у Раді вже припустили, що продовження буде знову на 90 днів.
«Націоналізація» п’яти компаній. Президент також розповів про перехід у власність держави активів АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» і додав, що в майбутньому подібні рішення можуть повторитися. За його словами, тепер ці компанії працюватимуть на оборону країни.
Туреччина платитиме за газ у рублях. Туреччина почала платити за частину російського газу в рублях, у найближчі місяці частка платежів в рублях в енергетичній торгівлі з росією збільшиться.
- У той же час турецька влада заборонила російським літакам з подвійною реєстрацією використовувати повітряний простір країни.
- Також міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи («зернової угоди») ще на рік — до листопада 2023 року.
Зміцнення курсу гривні. За підсумками жовтня готівковий курс гривні зміцнився на 2,6%. Це сталося вперше від початку війни. Як прокоментував це нардеп Данило Гетманцев, зміцнення гривні на 2,6% є «невеликою, проте все ж таки перемогою». «З таких невеликих перемог, за кожну з яких ми ведемо бій на фінансовому фронті, і складається макрофінансова стабільність», — підкреслив він.
- Додамо, що міжнародні резерви України на 1 листопада зросли до $25 млрд 244,2 млн. Резерви зросли завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком.
Графіки відключень електроенергії. В «Укренерго» заявили, що споживачам потрібно потерпіти кілька днів за умови, що не буде обстрілів, для того щоб вже були відчутні покращення, щоб графіки відключення стали більш комфортними.
- Як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, влада розглядає всі розвитки ситуації на тлі обстрілів росією критичної інфраструктури в Україні. Однак держава працює над тим, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку.
Нова форма декларації про доходи. В Україні з 1 січня 2023 року запроваджується нова форма декларації про майновий стан та доходи. Підприємці отримають два нових додатки до декларації про доходи. До них будуть вноситись податкові розрахунки з окремих податків та видів діяльності.
Вартість продуктового кошика в Україні та Європі. Аналітичний відділ порталу robota.ua вирішив перевірити, чи дійсно у Європі все так дорого. Як показали результати дослідження, хоч продукти в Україні — одні з найдешевших у Європі, українці платять найбільше зі свого бюджету через низькі заробітні плати.
💳 Відмітимо, що українці вже звикли користуватися банківськими картками для розрахунків у торгових мережах. Проте, через аварійні відключення електроенергії у багатьох магазинах стало неможливо розрахуватися карткою. У подібній ситуації наявність у гаманці банківських карток з хорошими умовами зняття готівки — не просто важлива, а життєво необхідна.
Тому Finance.ua вирішив проаналізувати банківські пропозиції та обрати картки, за якими умови зняття готівки оптимальні:
Найкращі картки для зняття готівки
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