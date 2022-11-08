День фінансів: воєнний стан в Україні, причини зміцнення курсу гривні, картки для зняття готівки — Finance.ua

День фінансів: воєнний стан в Україні, причини зміцнення курсу гривні, картки для зняття готівки Вчора 17:50

Вівторок, 8 листопада. Зеленський запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан, а Туреччина погодилась платити за газ у рублях.

Мобілізацію та воєнний стан продовжать. Президент Володимир Зеленський запропонував Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні . Відповідні законопроєкти зареєстрували на сайті ВР, проте наразі тексту самих законопроектів ще немає. Втім, у Раді вже припустили, що продовження буде знову на 90 днів.

«Націоналізація» п’яти компаній. Президент також розповів про Президент також розповів про перехід у власність держави активів АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» і додав, що в майбутньому подібні рішення можуть повторитися. За його словами, тепер ці компанії працюватимуть на оборону країни.

Туреччина платитиме за газ у рублях. Туреччина почала Туреччина почала платити за частину російського газу в рублях , у найближчі місяці частка платежів в рублях в енергетичній торгівлі з росією збільшиться.

У той же час турецька влада заборонила російським літакам з подвійною реєстрацією використовувати повітряний простір країни.

Також міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи («зернової угоди») ще на рік — до листопада 2023 року.

Зміцнення курсу гривні. За підсумками жовтня готівковий За підсумками жовтня готівковий курс гривні зміцнився на 2,6%. Це сталося вперше від початку війни. Як прокоментував це нардеп Данило Гетманцев, зміцнення гривні на 2,6% є «невеликою, проте все ж таки перемогою». «З таких невеликих перемог, за кожну з яких ми ведемо бій на фінансовому фронті, і складається макрофінансова стабільність», — підкреслив він.

Додамо, що міжнародні резерви України на 1 листопада зросли до $25 млрд 244,2 млн. Резерви зросли завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком.

Графіки відключень електроенергії. В «Укренерго» заявили, що В «Укренерго» заявили, що споживачам потрібно потерпіти кілька днів за умови, що не буде обстрілів, для того щоб вже були відчутні покращення, щоб графіки відключення стали більш комфортними.

Як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, влада розглядає всі розвитки ситуації на тлі обстрілів росією критичної інфраструктури в Україні. Однак держава працює над тим, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку.

Нова форма декларації про доходи. В Україні з 1 січня 2023 року запроваджується нова В Україні з 1 січня 2023 року запроваджується нова форма декларації про майновий стан та доходи. Підприємці отримають два нових додатки до декларації про доходи. До них будуть вноситись податкові розрахунки з окремих податків та видів діяльності.

Вартість продуктового кошика в Україні та Європі. Аналітичний відділ порталу robota.ua вирішив перевірити, чи дійсно у Європі все так дорого. Аналітичний відділ порталу robota.ua вирішив перевірити, чи дійсно у Європі все так дорого. Як показали результати дослідження, хоч продукти в Україні — одні з найдешевших у Європі, українці платять найбільше зі свого бюджету через низькі заробітні плати.

💳 Відмітимо, що українці вже звикли користуватися банківськими картками для розрахунків у торгових мережах. Проте, через аварійні відключення електроенергії у багатьох магазинах стало неможливо розрахуватися карткою. У подібній ситуації наявність у гаманці банківських карток з хорошими умовами зняття готівки — не просто важлива, а життєво необхідна.

Тому Finance.ua вирішив проаналізувати банківські пропозиції та обрати картки, за якими умови зняття готівки оптимальні:

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