День фінансів: восьмий пакет санкцій проти росії, кандидатура на пост голови НБУ, найнадійніші банки — Finance.ua

День фінансів: восьмий пакет санкцій проти росії, кандидатура на пост голови НБУ, найнадійніші банки Вчора 17:55

В четвер, 6 жовтня, в НБУ розповіли, чи планують переглядати рівень облікової ставки і хто може очолити Національний банк України.

Плаваючий валютний курс та облікова ставка. Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук не бачить аргументів для перегляду Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук не бачить аргументів для перегляду облікової ставки. Відповідно до липневого прогнозу НБУ, облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня — березня 2024 року.

Також регулятор повідомив, за яких умов повернуться до плаваючого валютного курсу.

До речі, інфляція в Україні зростає. Хоч і не так швидко, як прогнозувалося раніше, утім вона впевнено тягнеться до наміченого в липні Національним банком рівня 31%. Ми дослідили в новій статті світові тенденції та чи загрожує Україні гіперінфляція.

Кандидатура на пост Голови НБУ. Сьогодні Верховна Рада Сьогодні Верховна Рада підтримала звільнення Шевченка з посади голови НБУ (зазначимо, що НАБУ і САП повідомили про підозру голові НБУ), а Президент Зеленський вніс проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України.

Найнадійніші банки в Україні. В Україні через повномасштабну війну виник ризик неповернення частини кредитів банкам. Це може створити проблеми у певній кількості фінансових установ, проте у випадку з держбанками загрози немає, оскільки докапіталізацію за потреби В Україні через повномасштабну війну виник ризик неповернення частини кредитів банкам. Це може створити проблеми у певній кількості фінансових установ, проте у випадку з держбанками загрози немає, оскільки докапіталізацію за потреби проведе уряд.

Сьогодні Рада ухвалила закон про націоналізацію системних банків. Законом пропонується надати Мінфіну право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої рф агресії проти України.

Восьмий пакет санкцій проти росії. Рада Євросоюзу у четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій. Згідно з санкціями, Рада Євросоюзу у четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій. Згідно з санкціями, буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, пов’язані з морськими перевезеннями до третіх країн сирої нафти та інше.

При цьому ЗМІ розкрили, які країни ЄС блокували нові санкції проти росії.

Лондонська біржа металів заблокувала нові поставки міді й цинку від російського гіганта.

Як повідомили аналітики Центру економічної стратегії, Україна отримала у вересні вдвічі менше фінансової допомоги, ніж у серпні.

Символ незламності. З останньої довоєнної партії Азовсталі зробили браслети на підтримку ЗСУ. У Києві презентували З останньої довоєнної партії Азовсталі зробили браслети на підтримку ЗСУ. У Києві презентували спільну ініціатив у фандрейзингової платформи UNITED24 та Групи «Метінвест» з використання останньої довоєнної партії Азовсталі задля збору коштів на підтримку України під час війни.

Придбати браслет можна за 1500 грн на сайті UNITED24 та у магазинах SOVA, а забрати у відділеннях або поштоматах «Нової пошти». Увесь прибуток з продажу буде спрямований на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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