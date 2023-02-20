День фінансів: візит Байдена і допомога Україні, середній розмір підвищення пенсій, нова марка «Укрпошти» — Finance.ua

День фінансів: візит Байдена і допомога Україні, середній розмір підвищення пенсій, нова марка «Укрпошти» Сьогодні 17:50

У понеділок, 20 лютого Президент США Джо Байден оголосив про додаткову допомогу Україні обсягом пів мільярда доларів під час неоголошеного візиту до України.

Україна виконала умови. Україна та персонал МВФ Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду «Програми моніторингу» за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Інфляція. Україна із річним показником інфляції у 26,6% в 2022 році зайняла 20-у . Україна із річним показником інфляції у 26,6% в 2022 році зайняла 20-у позицію серед країн світу. Найбільша інфляція в Зімбабве — споживчі ціни зросли на 243,8%.

Середній розмір підвищення пенсій у березні. Після індексації пенсії українців з 1 березня 2023 року Після індексації пенсії українців з 1 березня 2023 року збільшаться в середньому на 400-700 грн. На цьому наголосила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Перелік небезпечних територій. У грудні минулого року було затверджено У грудні минулого року було затверджено новий Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати.

НБУ зобов’язав фінустанови інформувати про кількість відкритих рахунків у користувачів. Національний банк України Національний банк України розширив перелік файлів статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду.

Мінімалка у країнах Європи. Мінімальна заробітна плата в Європі — неоднозначне питання, що постійно Мінімальна заробітна плата в Європі — неоднозначне питання, що постійно змінюється . Вона варіюється від країни до країни: у деяких державах встановлено мінімальну зарплату, а в інших вона залишена на розсуд окремих роботодавців та профспілок.

«Укрпошта» вводить нову марку. «Укрпошта» «Укрпошта» анонсувала випуск 24 лютого поштової марки «ПТН ПНХ!», яку присвячено річниці повномасштабної війни росії проти України.

Що таке ChatGPT. Це гучний проект останніх місяців. Але давайте розберемося, що таке ChatGPT, як він може змінити світ? Це чергова «бовтанка» для тих, кому нудно, чи технологія, яка може відібрати у вас роботу? Чого в ньому більше: науки чи порожнього хайпу — про це читайте в новій статті:

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