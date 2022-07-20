День фінансів: відтермінування виплат за зовнішнім боргом, фіксована ціна на газ, допомога пенсіонерам від ООН — Finance.ua

День фінансів: відтермінування виплат за зовнішнім боргом, фіксована ціна на газ, допомога пенсіонерам від ООН Вчора 17:50

У середу, 20 липня, — про державний борг та соціальні виплати.

Виплати за зовнішнім боргом. , якою доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами — на один рік. Уряд опублікував постанову , якою доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами — на один рік.

Західні уряди погодились. Кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили Кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.

До речі, Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту на 4,5 млрд доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку.

Також віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Дію безоплатного роумінгу для українців продовжили. В Європі продовжили дію В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців . Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів. Попередньо домовленості були на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

Продовжили також дію фіксованої ціни на газ. Кабмін продовжив

Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на природний газ для виробників теплової енергії до 31 травня 2023 року. Це значить, що Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива.

Правила обліку води й тепла планують змінити. Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який визначає Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який визначає особливості комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на час воєнного стану. Так, уряд пропонує відтермінувати застосування фінансових санкцій до підприємств тепло- та водопостачання за не встановлення лічильників.

Суми соцвиплат під час війни. Міністерство фінансів назвало суми бюджетних соцвиплат з початку війни. Так, за березень-червень 2022 року Міністерство фінансів назвало суми бюджетних соцвиплат з початку війни. Так, за березень-червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд гривень. Зокрема у червні було направлено 42 млрд гривень.

Виплата пенсіонерам від ООН. Пенсіонери, які не мають статусу ВПО, можуть отримати грошову допомогу від Мінсоцполітики та УВКД ООН в розмірі 2 220 грн. Виплати надходитимуть впродовж трьох місяців, тобто сумарно українські пенсіонери отримають 6 660 грн. Щоб отримати допомогу, літні люди мали залишити спеціальну заявку на виплати Пенсіонери, які не мають статусу ВПО, можуть отримати грошову допомогу від Мінсоцполітики та УВКД ООН в розмірі 2 220 грн. Виплати надходитимуть впродовж трьох місяців, тобто сумарно українські пенсіонери отримають 6 660 грн. Щоб отримати допомогу, літні люди мали залишити спеціальну заявку на виплати через платформу єДопомога

Відмітимо, що з 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабну війну проти України, майже 5 млн українців втратили роботу. Це третина від усіх зайнятих в країні. І хоча кількість вакансій зростає на 10% на тиждень, задовольнити всіх, хто потребує роботу, вітчизняний ринок праці поки не в змозі. І якщо висококваліфікованим спеціалістам знайти роботу простіше, то що робити тим, хто не має досвіду або потрібної освіти?

У новому матеріалі Finance.ua розповідає, які пропозиції на ринку праці зараз доступні працівникам без досвіду роботи, що потрібно вміти та як правильно скласти резюме:

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