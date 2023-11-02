День фінансів: відновлення ринку праці, прибуток ПриватБанку, документи в «Дії» для виїзду за кордон — Finance.ua

День фінансів: відновлення ринку праці, прибуток ПриватБанку, документи в «Дії» для виїзду за кордон Сьогодні 17:45

У четвер, 2 листопада, розповімо, на чому сьогодні заробляє Ілон Маск та що буде з курсом долара в останньому місяці осені.

Ринок праці відновлюється. Як Як свідчать результати досліджень robota.ua, лідером за кількістю вакансій є Київська область, на другому місці - Львівська. Далі - Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. До початку повномасштабного вторгнення роботодавці у середньому готові були платити на 445 грн менше, ніж того очікували пошукачі. Зараз ця різниця становить 2 835 грн.

До речі, за даними ЄБА, кількість компаній, що в повному обсязі виплачують зарплату зросла з 89% до 93%. Також 14% виплачують співробітникам бонуси чи авансові виплати.

Також за даними Freelancehunt, понад 250 000 українців перейшли працювати на фриланс, постійно чи частково, з початком війни. Серед нових фрилансерів, найбільший попит отримали такі спеціалізації, як дизайн та робота з текстом.

ПриватБанк наростив чистий прибуток утричі. Чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-вересень 2023 року Чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-вересень 2023 року становив 43,37 млрд грн, що в 3 рази перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року. Активи банку зросли на 12%, досягнувши 605,26 млрд грн.

Працевлаштування біженців у Німеччині. Уряд Німеччини Уряд Німеччини ухвалив рішення про спрощення процедур працевлаштування для біженців. Іноземці, які просять про міжнародний захист чи мають відтерміновану депортацію, матимуть легший доступ до ринку праці. Спрощення процедури працевлаштування стосується також українських біженців.

Додамо, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли радари для систем ППО, бронетранспортери, безпілотники та зимова форма для українських військових.

Водночас США запровадили черговий пакет антиросійських санкцій, до якого увійшли 130 фізичних і юридичних осіб із росії.

Українці активно купують долари у банках. Населення України в жовтні 2023 року Населення України в жовтні 2023 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1 590 млрд доларів і купило на 2,330 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 739,4 млн доларів. Таким чином у жовтні українці купили максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року — 782,5 млн доларів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин впевнений, що курс долара в Україні найближчим часом коливатиметься на готівковому валютному ринку, але у межах 38 грн/дол.

До речі, у новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, що буде з курсом валют у листопаді, а також дає свій прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень:

Статус ВПО на 5 років. Українські політики Українські політики дискутують , скільки насправді часу людина може вважатися переселенцем. Оскільки наразі в Україні статус ВПО мають близько 5 млн людей, а дехто отримав його двічі — з початком війни у 2014 та у 2022 році. Один з варіантів — 5 років. Але мова йде про статус, а не про виплати.

Nestle в переліку міжнародних спонсорів війни. НАЗК НАЗК внесло швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри російську агресію, Nestle продовжує працювати в рф, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу. Станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала в рф сім фабрик.

Документи в «Дії» для виїзду за кордон. Внутрішній і закордонний е-паспорти Внутрішній і закордонний е-паспорти не використовуються у разі перетинання державного кордону України. При перетині кордону громадяни України мають обов’язково мати при собі фізичний паспорт. Прикордонники можуть прийняти документи в «Дії», які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, які є в «Дії» і необхідні для підтвердження умов, за якими можна перетнути кордон.

Українці масово відкривають свою справу в Чехії. За дев’ять місяців 2023 року бізнес у Чехії За дев’ять місяців 2023 року бізнес у Чехії розпочали 55 тисяч людей. Із них 9% (4904 осіб) — з українським громадянством. Найбільше нових ФОП українці відкрили у будівництві.

Відзначимо, що своїми бізнесами у світі відомий Ілон Маск. Він власник таких компаній, як Tesla, X, Starlink. Він кілька разів ставав найбагатшою людиною планети, а в 2023 рік Маск увійшов зі статками в 137 млрд дол., ставши першою людиною, яка втратила майже 200 млрд дол. Тож, на чому заробляє мільярдер сьогодні, Finance.ua розбирався у новій статті:

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