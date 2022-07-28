День фінансів: відновлення приватизації, гарантії для поляків в Україні, продаж нової марки «Доброго вечора, ми з України!» — Finance.ua

День фінансів: відновлення приватизації, гарантії для поляків в Україні, продаж нової марки «Доброго вечора, ми з України!» Вчора 17:50

У четвер, 28 липня, Верховна Рада ухвалила такі важливі рішення:

Відновлення приватизації в Україні. Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 7451 щодо Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 7451 щодо спрощення приватизації , у тому числі для сприяння релокації підприємств. До того ж законопроект № 7451 пропонує зробити приватизацію швидшою, при цьому зберігаючи прозорість усіх процедур.

Закон про особливі гарантії для поляків в Україні. Верховна Рада ухвалила закон Верховна Рада ухвалила закон про особливі гарантії для громадян Польщі в Україні. Відповідно до закону, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

До інших важливих новин:

НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт. Національний банк України Національний банк України визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців, згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (стандарт IBAN).

Також НБУ запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання ліцензій.

До речі, в нашому новому відео фінансовий експерт Олексій Козирев розповідає:

🔵 Що буде з доларом після засідання ФРС США і можливого підвищення відсоткової ставки?

🔵 Нацбанк підняв офіційний курс гривні . Що буде далі?

🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 28 липня до 3 серпня.

У Пенсійному фонді розказали, які послуги можна отримати онлайн. Пенсійний фонд України розвиває напрямок надання пенсійних послуг дистанційно через онлайн сервіси Фонду. Які послуги можна отримати онлайн — Пенсійний фонд України розвиває напрямок надання пенсійних послуг дистанційно через онлайн сервіси Фонду. Які послуги можна отримати онлайн — далі.

Мінсоцполітики пояснило, як повернути помилково надану грошову допомогу. На рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, проводиться На рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, проводиться повернення помилково виплаченої грошової допомоги як внутрішньо переміщеній особі.

Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині. Експерти вирішили нагадати, які Експерти вирішили нагадати, які документи знадобляться , якщо ви плануєте перетинати кордон на автівці.

При цьому експерти зауважують, що ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень.

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Відкриття картки для соцвиплат онлайн. Українцям, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях, хочуть дозволити Українцям, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях, хочуть дозволити відкривати банківські картки онлайн для отримання соціальних виплат. Над цим уже працюють у Міністерстві соціальної політики.

1 млрд грн виплат для вкладників «Мегабанку». Як повідомив ФГВФО, упродовж останніх двох днів (26 та 27 липня), відколи Фонд гарантування вкладів розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «МЕГАБАНК» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, вкладниками банку Як повідомив ФГВФО, упродовж останніх двох днів (26 та 27 липня), відколи Фонд гарантування вкладів розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «МЕГАБАНК» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, вкладниками банку було отримано майже 1 млрд грн.

При цьому у Фонді гарантування повідомили, сума вкладів фізосіб у банках-учасниках ФГВФО зросла до 869,5 млрд грн.

Стартував продаж нової марки «Доброго вечора, ми з України!». 28 липня до Дня Української Державності Укрпошта ввела в обіг четверту поштову марку воєнного стану «Доброго вечора, ми з України!». На поштовій марці відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, показує незламність, безстрашність і винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ.

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