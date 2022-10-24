День фінансів: відключення світла, відокремлення ЄС від газу з росії, огляд криптогаманців — Finance.ua

День фінансів: відключення світла, відокремлення ЄС від газу з росії, огляд криптогаманців Вчора 17:50

У понеділок, 24 жовтня, ексголову НБУ Шевченка оголосили в розшук, а прем’єр Шмигаль пояснив, до яких наслідків може призвести затримка фінансування ЄС.

Відключення світла. У Києві та семи областях України понеділок почався з У Києві та семи областях України понеділок почався з обмеження споживання електроенергії . Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. В Укренерго заявили, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що графіки можуть переглянути.

В КМДА також додали, що вирішили почати опалювальний сезон в столиці, щоб допомогти енергетикам, оскільки попри прохання скоротити споживання електроенергії, кияни вмикають обігрівачі, чим збільшують навантаження на мережі.

Допомога від ЄС. Україна використовує фіндопомогу від ЄС значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка загрожує жахливими наслідками. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна використовує фіндопомогу від ЄС значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка загрожує жахливими наслідками. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій , якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

У свою чергу президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 млрд євро для задоволення основних потреб.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні та закликав до інвестування у повоєнну відбудову України.

«Остаточне відокремлення» ЄС від газу з росії. Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу успішно вдалося досягти Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від росії . «Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від росії. Ми залежали на 40%, а тепер — лише на 7%», — сказав він. На початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від рф прогнозувалося до 2027 року.

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