День фінансів: валютні ОВДП від monobank, нові документи у «Дії», спрощена купівля житла — Finance.ua

День фінансів: валютні ОВДП від monobank, нові документи у «Дії», спрощена купівля житла
Середа, 31 серпня: monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП, а українцям спростили купівлю житла та додали документи в «Дію».
Нові документи з’явилися у «Дії». У застосунку «Дія» зʼявилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги. Так, передовсім з урахуванням кількості українців, які вимушено опинилися за межами України, у «Дії» зʼявляться документи латиницею.
monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП. Згідно з інформацією у додатку, клієнти зможуть придбати за валюту доларові облігації з погашенням 27 квітня 2023 року та облігації в євро з погашенням 1 грудня цього року з дохідністю відповідно 3,71% та 2,41% річних.
Українцям спростять купівлю житла. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 7683, який полегшує доступ населення до нового житла, зменшує податкове навантаження при його наданні, а також створює прозорі та виважені умови для інвестування в нерухомість.
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Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30%. Як розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, зростання цін в Україні досить помірне для часів війни. Крім того, Україні вдається втримувати фінансову стійкість в тому числі у банківській, валютній сфері.
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