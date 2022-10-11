День фінансів: універсальна соцдопомога, віялові відключення, замороження мінімальної пенсії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: універсальна соцдопомога, віялові відключення, замороження мінімальної пенсії

378
У вівторок 11 жовтня стало відомо, яку соцдопомогу ще можуть отримати українці та коли готуватися до віялових відключень.
Універсальна соціальна допомога. Як повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, в Україні запровадять універсальну соціальну допомогу. За її словами, це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.
Віялові відключення. Внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі у Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин. У ДТЕК розділили всі адреси міста на 3 черги і будуть обмежувати постачання світла почергово.
  • А мер Володимир Кличко повідомив, що у вівторок відключень електроенергії в столиці не планується. Хоча Уряд сьогодні просить обмежити з 17 до 23 споживання електроенергії: що не вмикати.
Мінімальну пенсію заморозять на рівні 2093 гривні. Верховна Рада затвердила проект держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн., а зарплата — 6700 грн.
  • Також стало відомом, що пенсії через поштові відділення можуть отримати мешканці 63 деокупованих населених пунктів.
Курс долара до світових валют. Долар США повернувся до багаторічних максимумів у вівторок, 11 жовтня, оскільки побоювання щодо зростання відсоткових ставок та геополітичної напруги стривожили інвесторів. Схильність до ризику знизилася після того, як у понеділок росія обстріляла українські міста ракетами.
Дізнатись курси валют 🤑
Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії. Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її вторгнення в Україну, а також спробу анексії декількох українських регіонів. У новий санкційний пакет потрапили 51 російський олігарх та 24 посадовці-колаборанти на тимчасово окупованих українських територіях, яких підтримує рф.
  • До речі, міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд.
  • Також ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.