День фінансів: універсальна соцдопомога, віялові відключення, замороження мінімальної пенсії — Finance.ua

День фінансів: універсальна соцдопомога, віялові відключення, замороження мінімальної пенсії
У вівторок 11 жовтня стало відомо, яку соцдопомогу ще можуть отримати українці та коли готуватися до віялових відключень.
Універсальна соціальна допомога. Як повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, в Україні запровадять універсальну соціальну допомогу. За її словами, це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.
Віялові відключення. Внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі у Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин. У ДТЕК розділили всі адреси міста на 3 черги і будуть обмежувати постачання світла почергово.
- А мер Володимир Кличко повідомив, що у вівторок відключень електроенергії в столиці не планується. Хоча Уряд сьогодні просить обмежити з 17 до 23 споживання електроенергії: що не вмикати.
- При цьому Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми.
Мінімальну пенсію заморозять на рівні 2093 гривні. Верховна Рада затвердила проект держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн., а зарплата — 6700 грн.
- Також стало відомом, що пенсії через поштові відділення можуть отримати мешканці 63 деокупованих населених пунктів.
Курс долара до світових валют. Долар США повернувся до багаторічних максимумів у вівторок, 11 жовтня, оскільки побоювання щодо зростання відсоткових ставок та геополітичної напруги стривожили інвесторів. Схильність до ризику знизилася після того, як у понеділок росія обстріляла українські міста ракетами.
Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії. Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її вторгнення в Україну, а також спробу анексії декількох українських регіонів. У новий санкційний пакет потрапили 51 російський олігарх та 24 посадовці-колаборанти на тимчасово окупованих українських територіях, яких підтримує рф.
- До речі, міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд.
- Також ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році.
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