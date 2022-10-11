День фінансів: універсальна соцдопомога, віялові відключення, замороження мінімальної пенсії — Finance.ua

День фінансів: універсальна соцдопомога, віялові відключення, замороження мінімальної пенсії Вчора 17:25

У вівторок 11 жовтня стало відомо, яку соцдопомогу ще можуть отримати українці та коли готуватися до віялових відключень.

Універсальна соціальна допомога. Як повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, в Україні запровадять універсальну соціальну допомогу. За її словами, це будуть Як повідомилаперша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, в Україні запровадять універсальну соціальну допомогу. За її словами, це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.

Віялові відключення. Внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі у Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин. У ДТЕК розділили всі адреси міста на 3 черги і будуть обмежувати постачання Внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі у Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин. У ДТЕК розділили всі адреси міста на 3 черги і будуть обмежувати постачання світла почергово

А мер Володимир Кличко повідомив, що у вівторок відключень електроенергії в столиці не планується. Хоча Уряд сьогодні просить обмежити з 17 до 23 споживання електроенергії: що не вмикати.

При цьому Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми.

Мінімальну пенсію заморозять на рівні 2093 гривні. Верховна Рада затвердила проект держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Мінімальна пенсія буде Верховна Рада затвердила проект держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн., а зарплата — 6700 грн.

Також стало відомом, що пенсії через поштові відділення можуть отримати мешканці 63 деокупованих населених пунктів.

Курс долара до світових валют. Долар США повернувся до Долар США повернувся до багаторічних максимумів у вівторок, 11 жовтня, оскільки побоювання щодо зростання відсоткових ставок та геополітичної напруги стривожили інвесторів. Схильність до ризику знизилася після того, як у понеділок росія обстріляла українські міста ракетами.

Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії. Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її вторгнення в Україну, а також спробу анексії декількох українських регіонів. У новий санкційний пакет Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її вторгнення в Україну, а також спробу анексії декількох українських регіонів. У новий санкційний пакет потрапили 51 російський олігарх та 24 посадовці-колаборанти на тимчасово окупованих українських територіях, яких підтримує рф.

До речі, міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд.

Також ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році.

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