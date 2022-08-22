День фінансів: умови «єВідрядження», купівля банківських металів у відділеннях, нові послуги в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: умови «єВідрядження», купівля банківських металів у відділеннях, нові послуги в «Дії» Вчора 17:50

Понеділок, 22 серпня. Українці зможуть купувати банківські метали у відділеннях і оформлювати доступну іпотеку в «Дії».

Банки зможуть продавати банківські метали. Національний банк з 20 серпня 2022 року надав право банкам Національний банк з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях. На думку регулятора, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку.

Також дані НБУ свідчать про те, що багато банків вже підвищили ставки за депозитами до рівня 15-20% і цей процес триває. Зросли ставки й за державними облігаціями, які продає уряд.

Пільгова іпотека в «Дії». За словами віцепрем’єр-міністра — міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, За словами віцепрем’єр-міністра — міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, доступну іпотеку під 3 та 7% можна буде отримати через «Дію», відправивши запити в різні банки щодо кредитування. «Автоматом акумулюється й передається вся необхідна інформація, після цього людина отримує електронний документ — згоду від банку, на яку суму ви можете отримати пільгову іпотеку», — пояснив міністр.

Крім того, зараз в «Дії» проводиться бета-тест пенсійного посвідчення. Тестують пенсійні двох видів: за віком та спеціальне, яке оформляють через інвалідність, втрату годувальника тощо.

Цифрові водійське посвідчення та техпаспорт у «Дії» невдовзі відображатимуться в польському застосунку mObywatel завдяки послузі кросдержавного шерингу. Функціонал шерингу вже готовий, і залишилося владнати законодавчі питання. Послуга запрацює до кінця року.

Умови «єВідрядження». Раніше ми вже Раніше ми вже писали про те, що Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон. Михайло Федоров пояснив, щоб виїхати за кордон , потрібно подати податкову звітність, сплатити єдиний соціальний внесок, а за сім днів до відрядження внести 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку.

Відключення «комуналки» за борги — позиція суду. Як сказано у роз’ясненні Сьомого апеляційного адміністративного суду, під час дії воєнного стану в Україні Як сказано у роз’ясненні Сьомого апеляційного адміністративного суду, під час дії воєнного стану в Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованості, а також зупиняти їхнє надання. Ці заборони регулюються відповідною ухвалою уряду.

Петиція, щоб попередити кризу в IT. Під час війни в Україні може розвинутися системна криза в IT-сфері, що може призвести до повного знищення галузі. На галузь ІТ зараз припадає майже половина всього обсягу експорту послуг. Втрата одного спеціаліста в проєкті потребує декілька місяців на його повноцінну заміну, а це призводить до зриву термінів виконання існуючих проектів, накладання штрафів, створення негативного та дуже ризикового іміджу України на ринку IT. Тому автори петиції Під час війни в Україні може розвинутися системна криза в IT-сфері, що може призвести до повного знищення галузі. На галузь ІТ зараз припадає майже половина всього обсягу експорту послуг. Втрата одного спеціаліста в проєкті потребує декілька місяців на його повноцінну заміну, а це призводить до зриву термінів виконання існуючих проектів, накладання штрафів, створення негативного та дуже ризикового іміджу України на ринку IT. Тому автори петиції запропонували декілька шляхів задля поліпшення ситуації.

Додамо, що IT-галузь в Україні за перше півріччя, коли країна перебуває в стані повномасштабної війни з рф, зросла на 23% відносно аналогічного періоду минулого року.

Перехід Ethereum на proof-of-stake. Велике злиття Ethereum — це перехід блокчейну ефіріуму з роботи на алгоритмі PoW до алгоритму PoS. Перехід Ethereum на proof-of-stake описують як одне з найбільш важливих оновлень в історії блокчейну. Про тенденції, на які варто звернути увагу, розповідаємо в новому матеріалі:

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