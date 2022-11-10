День фінансів: угода про спрощення автоперевезень з ЄС, ставки на кредити та депозити — Finance.ua

День фінансів: угода про спрощення автоперевезень з ЄС, ставки на кредити та депозити Сьогодні 17:50

У четвер, 10 листопада, розповімо про перспективи інвестицій у Bitcoin, золото і депозити.

Спрощення автоперевезень між Україною та ЄС. Оскільки український повітряний простір був закритий для цивільних перевезень, а морський експорт сильно обмежений, Україні необхідно було знайти альтернативні шляхи автомобільного транспорту для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших відповідних товарів. Тому Європейський парламент схвалив угоди Євросоюзу з Україною та Молдовою щодо Оскільки український повітряний простір був закритий для цивільних перевезень, а морський експорт сильно обмежений, Україні необхідно було знайти альтернативні шляхи автомобільного транспорту для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших відповідних товарів. Тому Європейський парламент схвалив угоди Євросоюзу з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонного перевезення вантажів.

Також Європейський парламент сьогодні схвалив приєднання Хорватії до Шенгенської зони, що тягне за собою скасування внутрішнього прикордонного контролю між країною та ЄС.

Відмітимо, що сьогодні на українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області розпочав діяти автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ». Це перше відкриття новозбудованого пункту пропуску за часи незалежності України.

Ставки на кредити та депозити. Як свідчать дані НБУ, середні відсоткові Як свідчать дані НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2022 року у національній валюті становили 37,8% річних. Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у жовтні, зросла на 0,1 п.п в порівнянні з вереснем — до 9,2% річних. До речі, у жовтні продовжилось зростання депозитів населення у валюті (на 211 млн дол. або +2,5%).

Нагадаємо, що якщо у вас погіршилося фінансове становище — ви маєте право звернутися до фінансової установи, де ви оформили кредит, з проханням реструктуризувати кредитну заборгованість.

Падіння Bitcoin. Лише за останні 5 днів основна криптовалюта Bitcoin, впала на близько 25%. На крипторинку існує певна взаємозалежність, досить схожа на ту, яка відбувається на фондовому ринку. Коли починається падіння, «ефектом доміно» воно розповсюджується від однієї акції до іншої, що призводить до падіння цілого індексу. У новій статті Finance.ua розповідає, що означає це падіння для інвесторів і як довго воно триватиме:

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев пояснює, що зараз відбувається з цінами на золото і які перспективи очікувати до кінця 2022 року та на 2023 рік:

Джерела фінансування бюджету. Із початку повномасштабної війни для фінансування державного бюджету вдалося залучити $39,75 млрд, або 1,27 трильйона гривень. За даними Мінфіну, найбільшим Із початку повномасштабної війни для фінансування державного бюджету вдалося залучити $39,75 млрд, або 1,27 трильйона гривень. За даними Мінфіну, найбільшим джерелом фінансування держбюджету в період війни став викуп військових облігацій уряду Національним банком за рахунок емісії гривні — він склав 340 мільярдів гривень або $10,84 млрд у еквіваленті.

Офіційний сайт програми «єРобота». Влітку Уряд запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу єРобота. За цей час українці вже отримали гранти на суму понад 201,8 млн грн. Тепер можна обрати напрям і подати заявку на отримання гранту на Влітку Уряд запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу єРобота. За цей час українці вже отримали гранти на суму понад 201,8 млн грн. Тепер можна обрати напрям і подати заявку на отримання гранту на офіційному сайті

Українці стали менше економити. За час війни в Україні зросла кількість людей, які За час війни в Україні зросла кількість людей, які не заощаджують гроші . Якщо раніше таких було 11%, то зараз — 16%. Насамперед економити перестають на одязі та взутті, а також продуктах харчування. Водночас, порівняно з періодом до 24 лютого, рівень зайнятості значно знизився. Падіння склало 15% — з 81% до 66%.

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