День фінансів: угода про експорт зерна, 180 млрд для покриття дефіциту бюджету, нові ціни на пальне та газ — Finance.ua

День фінансів: угода про експорт зерна, 180 млрд для покриття дефіциту бюджету, нові ціни на пальне та газ Вчора 17:50

У п’ятницю, 22 липня, розповімо, що передбачає угода про експорт зерна і як вплине зміна офіційного курсу долара на простих громадян.

Угода про експорт зерна. 22 липня у Стамбулі 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та генсек ООН підписали «Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Ініціатива, підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі. Такий же документ окремо мають підписати представники Туреччини, ООН та росії.

Вплив нового офіційного курсу гривні до долара на українців. Як пояснили в НБУ, Як пояснили в НБУ, зміна офіційного курсу гривні до долара матиме певний вплив на українців залежно від того, як вони отримують доходи. Для тих громадян, які отримують доходи в гривні, вартість життя дещо зросте через певний перенос корекції обмінного курсу на ціни, на інфляцію.

Також регулятор пояснив, чи можуть загрожувати нові ліміти на валютні операції за кордоном діяльності волонтерського руху в Україні.

У свою чергу аналітики дали прогноз щодо дії нового курсу долара.

Окремі мережі АЗС також скоригували ціни на пальне після рішення НБУ про підняття курсу долара до 36,6 гривень.

Крім того, Нацбанк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 21 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мегабанк».

Покриття дефіциту бюджету. Національний банк планує викуп державних облігацій для Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. До кінця року сума становитиме 180 млрд гривень. НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі.

Ціни на газ. Кабмін затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані Кабмін затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.

Зміни в трудовому законодавстві. 19 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин». Цей закон вносить зміни у трудове законодавство України, зокрема, в умовах воєнного стану. У Мін’юсті розповіли, 19 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин». Цей закон вносить зміни у трудове законодавство України, зокрема, в умовах воєнного стану. У Мін’юсті розповіли, що саме змінюється для українців

До речі, у Державному центрі зайнятості пояснили, що українці, що втратили документи та відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату, можуть розраховувати на мінімальний розмір допомоги з безробіття — 1800 гривень.

А аналітики порталу grc.ua розповіли, що заважає змінити професію тим, хто хотів би зробити це.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.