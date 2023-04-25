День фінансів: третій транш від ЄС, рішення щодо тарифів на світло, середній розмір пенсії в Україні — Finance.ua

День фінансів: третій транш від ЄС, рішення щодо тарифів на світло, середній розмір пенсії в Україні Сьогодні 17:50

Вівторок, 25 квітня. Пенсії зросли в середньому на 500 гривень, а долар зміцнився до 37,7-38,3 грн/$.

Ще 1,5 млрд євро від ЄС. Європейський Союз надав Україні сьогодні Європейський Союз надав Україні сьогодні ще 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Це вже третій транш у цьому році. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні.

Понад 71 млрд грн до бюджету. Національний банк Національний банк перерахує до державного бюджету найбільшу в своїй історії суму частини прибутку до розподілу — 71,87 млрд грн. За підсумками 2022 року фінансовий результат НБУ становив 232,3 млрд грн, тоді як прибуток до розподілу — 91 млрд грн.

Тарифи на світло поки не зміняться. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованого Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць — до кінця травня. Ціна на електроенергію для населення до червня становитиме в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно).

Також Кабмін створив комісію щодо виділення коштів на відновлення України.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення окладів працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.

Курс долара зміцнюється. В ICU кажуть, що курс долара на готівковому ринку в Україні минулого тижня В ICU кажуть, що курс долара на готівковому ринку в Україні минулого тижня продовжив зміцнюватись на 1%, до 37,7-38,3 грн/$. Причиною цьому може бути обмеження на експорт українського зерна з боку європейських сусідів.

Розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень. , що внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400-600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень. Всім пенсіонерам, які отримують високі пенсії, додали до виплати щонайменше 100 гривень. В Мінсоцполітики кажуть , що внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400-600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень. Всім пенсіонерам, які отримують високі пенсії, додали до виплати щонайменше 100 гривень.

Деякі країни в «плюсі». Початок повномасштабної війни в Україні змусив велику кількість громадян переїхати в інші країни та розпочати там нове життя. Попри короткострокові виклики, існує Початок повномасштабної війни в Україні змусив велику кількість громадян переїхати в інші країни та розпочати там нове життя. Попри короткострокові виклики, існує низка позитивних економічних тенденцій для країн, які прийняли українців. Наприклад, працевлаштовані українці у Польщі заплатили близько 2,4 мільярда доларів (10 мільярдів злотих) податків. Дана сума перевищує фінансову допомогу, яка була надана Україні.

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