День фінансів: третій транш від ЄС, рішення щодо тарифів на світло, середній розмір пенсії в Україні — Finance.ua

День фінансів: третій транш від ЄС, рішення щодо тарифів на світло, середній розмір пенсії в Україні
Вівторок, 25 квітня. Пенсії зросли в середньому на 500 гривень, а долар зміцнився до 37,7-38,3 грн/$.
Ще 1,5 млрд євро від ЄС. Європейський Союз надав Україні сьогодні ще 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Це вже третій транш у цьому році. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні.
Понад 71 млрд грн до бюджету. Національний банк перерахує до державного бюджету найбільшу в своїй історії суму частини прибутку до розподілу — 71,87 млрд грн. За підсумками 2022 року фінансовий результат НБУ становив 232,3 млрд грн, тоді як прибуток до розподілу — 91 млрд грн.
Тарифи на світло поки не зміняться. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць — до кінця травня. Ціна на електроенергію для населення до червня становитиме в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно).
- Також Кабмін створив комісію щодо виділення коштів на відновлення України.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення окладів працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.
Курс долара зміцнюється. В ICU кажуть, що курс долара на готівковому ринку в Україні минулого тижня продовжив зміцнюватись на 1%, до 37,7-38,3 грн/$. Причиною цьому може бути обмеження на експорт українського зерна з боку європейських сусідів.
Розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень. В Мінсоцполітики кажуть, що внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400-600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень. Всім пенсіонерам, які отримують високі пенсії, додали до виплати щонайменше 100 гривень.
Деякі країни в «плюсі». Початок повномасштабної війни в Україні змусив велику кількість громадян переїхати в інші країни та розпочати там нове життя. Попри короткострокові виклики, існує низка позитивних економічних тенденцій для країн, які прийняли українців. Наприклад, працевлаштовані українці у Польщі заплатили близько 2,4 мільярда доларів (10 мільярдів злотих) податків. Дана сума перевищує фінансову допомогу, яка була надана Україні.
Нові послуги в «Дії». Українці можуть отримати витяг про несудимість у кілька кліків у Дії. Нова послуга доступна в застосунку Дія для всіх користувачів, які досягли 14 років. Також тепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто.
Суд арештував чергові активи Марченко. Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.
Новий формат відділення Нової пошти. Нова пошта запустила новий формат відділення для роботи на деокупованих територіях — модульне мобільне відділення. Воно має площу 68 кв.метрів та складається із 4 модулів. Також відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима.
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