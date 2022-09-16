День фінансів: «транспортний безвіз», страхування інвестицій, субсидія для ВПО — Finance.ua
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День фінансів: «транспортний безвіз», страхування інвестицій, субсидія для ВПО

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П’ятниця, 16 вересня: Президент підписав транспортний безвіз, а Світовий банк планує виділити Україні мільярд доларів додаткової підтримки.
«Транспортний безвіз». Президент Володимир Зеленський затвердив Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.
  • В Україні запускають пілотний проєкт страхування інвестицій під час війни.
  • Також стало відомо, що світовий банк планує виділити Україні мільярд доларів додаткової підтримки.
Вклади в банках. У серпні вклади населення у банках зросли на 0,9% до 845,9 млрд гривень. А саме гривневі вклади населення в серпні зросли на 1,3% до 541,345 млрд гривень.
  • При цьому міністр фінансів повідомив, що бюджетом на 2023 рік не передбачене пряме фінансування потреб уряду Національним банком шляхом викупу облігацій внутрішньої держпозики.
Українці можуть замовити дублікати втрачених документів на порталі «Дія». Укрпошта доставляє дублікати свідоцтва та витяги з ДРАЦС, замовлені через портал Дія. Щоб скористатися доставкою від Укрпошти, потрібно на порталі Дія обрати відповідний спосіб доставки документів за адресою або до найближчого відділення.
Субсидія для ВПО. Субсидії видаватимуть після звернення до управлінь соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання або ж через застосунок Дія.
  • А в «Нафтогазі» повідомили, що робити, якщо в платіжці неправильні показання газу.
Право на дві пенсії. У Пенсійному фонді України розповіли, якщо людина має право на два види пенсії, то вона може обрати більшу. Також ПФУ нагадали про вимоги до банківських рахунків для зарахування пенсій.
За матеріалами:
Finance.ua
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