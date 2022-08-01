День фінансів: транш від ЄС, умови купівлі валюти в monobank, реєстрація в готелях через «Дію» — Finance.ua

День фінансів: транш від ЄС, умови купівлі валюти в monobank, реєстрація в готелях через «Дію» Вчора 18:00

Понеділок, 1 серпня. Сьогодні Нацбанк отримав першу половину мільярдного траншу від Європейського союзу і запустив благодійну акцію «Смілива гривня».

Пів мільярда євро траншу від ЄС. У понеділок на рахунок Національного банку надійшла У понеділок на рахунок Національного банку надійшла перша половина мільярдного траншу від Європейського союзу, у вівторок очікується друга. Допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на суму 9 млрд євро.

Мінімальна зарплата у 2023 році. Переговори щодо визначення Переговори щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік розпочато. За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується у розмірі 8200 грн на початок 2023 року. Проте Мінфін не вбачає можливості підвищення мінімальної заробітної плати та пропонує у 2023 році залишити її у розмірі 6700 грн.

Працевлаштування безробітних. Рада ухвалила за основу проєкт закону, який покликаний Рада ухвалила за основу проєкт закону, який покликаний посприяти працевлаштуванню безробітних . Документом пропонується запровадити компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних, зокрема молоді.

До речі, згідно з опитуванням Gradus Research, 58% громадян мають роботу. Відсоток українців, що мають роботу, але не працюють, дещо знизився від початку війни (з 23% до 19%). Серед 35% непрацевлаштованих третина (34%) втратила роботу після початку війни, а інші 44% не працювали задовго до 24 лютого.

Водночас результати дослідження Mastercard SME Index показують, що більшість українських підприємців (61%) попри війну, вимушену релокацію, складнощі з логістикою та зменшення обсягів продажів продовжують працювати, а 91% з тих, хто призупинив діяльність — готові відновитись у майбутньому.

Умови купівлі валюти в monobank. Національний банк дозволив банкам продавати валюту населенню за умови розміщення на депозит. Роздрібний Національний банк дозволив банкам продавати валюту населенню за умови розміщення на депозит. Роздрібний monobank запропонує цю послугу без права розірвання договору протягом трьох місяців. Валюту продаватимуть за курсами у застосунку без додаткових комісій.

Відмітимо, що курс долара США до кошика основних світових валют 1 серпня впав до найнижчого рівня з початку липня. Інвестори очікують, що агресивна грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи приведе економіку до рецесії. Індекс долара відносно його конкурентів ослаб на 0,3% до 105,61, оскільки трейдери скорочують свої довгі доларові позиції.

Реєстрація в готелях через «Дію». «Дія» повідомила про запуск нового сервісу для готелів. «Дія» повідомила про запуск нового сервісу для готелів. Дія.QR та шеринг документів залишили паперові бланки позаду. Відтепер реєстрація гостей в готелі займе лише декілька хвилин.

Порядок відкриття та закриття платіжних рахунків. Закон «Про платіжні послуги» надав право небанківським надавачам платіжних послуг відкривати платіжні рахунки користувачам. НБУ розробив Закон «Про платіжні послуги» надав право небанківським надавачам платіжних послуг відкривати платіжні рахунки користувачам. НБУ розробив порядок відкриття та закриття платіжних рахунків користувачів небанківськими надавачами платіжних послуг.

А в новому огляді Finance.ua розповідає про картки з кешбеком. Які картки у серпні вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати, читайте в матеріалі за посиланням:

«Смілива гривня». Національний банк запустив Національний банк запустив благодійну акцію «Смілива гривня» , у межах якої протягом трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які потім перерахують на потреби ЗСУ. Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн. Водночас значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 та 50 копійок часто не використовується громадянами та лежить у скарбничках чи кишенях.

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