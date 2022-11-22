День фінансів: транш від ЄС, прибуток українських банків, відключення електрики в Україні — Finance.ua

День фінансів: транш від ЄС, прибуток українських банків, відключення електрики в Україні Сьогодні 17:50

Вівторок, 22 листопада. В Україні готують новий пакет санкцій проти рф та прогнозують, що регулярні відключення електроенергії будуть щонайменше до кінця березня.

2,5 млрд євро від ЄС. Сьогодні Україна Сьогодні Україна отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в рамках поточної виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія планує передбачити 18 мільярдів євро для України на 2023 рік, фінансування буде виплачуватися регулярно.

Прибуток українських банків. За даними НБУ, платоспроможні банки отримали 11 млрд грн За даними НБУ, платоспроможні банки отримали 11 млрд грн чистого прибутку за січень — жовтень 2022 року порівняно з 58,4 млрд грн чистого прибутку за січень — жовтень 2021 року.

Нові санкції України проти росії. Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики підготувала та передала до РНБО новий Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики підготувала та передала до РНБО новий пакет санкцій , який містить обмеження проти 3 тис. фізичних та юридичних осіб, причетних до війни в Україні. До списку увійшли особи з числа військового керівництва рф, підприємства військово-промислового комплексу та пов’язані з постачанням російському ВПК компанії та фізичні особи.

6 млн грн працівникам «Армії відновлення». Держава вже перерахувала працівникам проекту «Армія відновлення» 6,2 млн грн. Понад 1300 безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у 6 областях. Найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області — 519 осіб.

Відмітимо, що за даними Державної служби зайнятості, солідні винагороди отримують працівники у сферах медицини та бізнесу. Наприклад, 120 тис. грн роботодавці готові платити лікарям-ендоскопістам, а агентам із нерухомості роботодавці пропонують зарплатню у розмірі 240 тис. грн.

$5,1 млрд за 5 років. Аналітики BRDO проаналізували роботу Аналітики BRDO проаналізували роботу ІТ-галузі за 5 років . Як показує дослідження, ІТ-експорт за 5 років зріс на $5,1 млрд і зростає далі попри війну. За 5 років ІТ-індустрія створила більше 180 000 робочих місць. Загалом наша країна експортувала ІТ-послуг більше, ніж руд, металів, продуктів машинобудування або олій.

Відключення електрики в Україні. СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко прогнозує, що швидше за все СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко прогнозує, що швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня. Він зазначив, що існують різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак росії, тому слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших.

Ціни на оренду квартир у Києві. Після серії ракетних атак та поразки об’єктів критичної інфраструктури у Києві знову скоротився Після серії ракетних атак та поразки об’єктів критичної інфраструктури у Києві знову скоротився попит на оренду квартир , а слідом упали й ціни. Найбільше цінового коливання зазнають 2 та 3-кімнатні квартири, середня вартість яких впала на 12%. Найпопулярніші для оренди однокімнатні квартири переживають цей період з падінням середньої ціни на 5%.

Поповнення українських карток у Польщі. Айбокс Банк зареєстрував у Польщі фінансову компанію iBox та отримав ліцензію на розвиток регіону платіжними терміналами. Через них можна буде Айбокс Банк зареєстрував у Польщі фінансову компанію iBox та отримав ліцензію на розвиток регіону платіжними терміналами. Через них можна буде поповнювати картки українських банків. Поповнити українську картку можна злотими — на рахунок прийдуть гривні.

💳 До речі, уже кілька років вітчизняні банки активно розвивають співпрацю з якоюсь торговою мережею чи програмою лояльності, випускаючи кредитні чи дебетові картки-кобренд. Декотрі з кобренд-карток стали дуже актуальними зараз, у розпал війни з росією. У новій статті розповідаємо про них детальніше:

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