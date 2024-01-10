День фінансів: ТОП-10 прибуткових банків, рейтинг найвищих зарплат у січні, ринок оренди — Finance.ua

День фінансів: ТОП-10 прибуткових банків, рейтинг найвищих зарплат у січні, ринок оренди Сьогодні 17:50

У середу, 10 січня ми дослідили в новій статті:

Ринок оренди у 2024 році. Нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди зміниться зовсім скоро. Винаймати житло стане Нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди зміниться зовсім скоро. Винаймати житло стане дорожче в період двох сезонів. Причому українці шукатимуть квартири за певними критеріями. Минулорічні тенденції щодо вподобання орендарів збережуться і в 2024-му.

Компенсація за зруйноване житло: для 500 родин вже забронювали кошти.

Тендери з відновлення зруйнованого житла на Київщині: БЕБ виявило порушень на 105 млн грн.

Рейтинг найвищих зарплат у січні. Найкраща ситуація з Найкраща ситуація з відновлення ринку праці на Івано-Франківщині (183% від кількості, зафіксованої в лютому 2022 року), тобто вакансій удвічі більше, аніж до війни, найгірша — на Херсонщині (18%).

Середня зарплата в Україні. Серед областей-лідерів Серед областей-лідерів зросли зарплати в Київській (+850 грн, до 20 850 грн), Львівській (+500 грн, до 19 000 грн) та Дніпропетровській областях (+255 грн, до 18 000 грн). В Одеській і Харківській областях зарплати не змінилися і залишаються на рівні 18 000 грн і 17 500 грн відповідно.

Рейтинг банків в Україні. За 11 місяців 2023, за даними Національного банку України, банки в Україні За 11 місяців 2023, за даними Національного банку України, банки в Україні заробили 130,5 млрд грн. Кількість банків скоротилась, натомість їх прибутки зросли вдвічі порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення у 2021. Лише 4 банки з 63 отримали збитки.

При цьому Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через війну.

У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році.

До речі, фінансовий ринок України щороку набуває нового рівня розвитку. Попри війну та тяжкі умови, сфера фінансових послуг та інновацій розвивається та створює перспективи для покращення економічної ситуації країни. Саме тому стає все більш важливим визнання та нагородження кращих представників фінансової галузі.

Вже 7-й рік поспіль престижна всеукраїнська премія FinAwards визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших та найефективніших ТОП-менеджерів фінансових компаній.

НАЗК внесло Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Понад 500 ресторанів компанії Понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету рф. Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки.

Україна переходить на європейську систему сертифікації продовольства. Україна з 15 січня 2024 року планує Україна з 15 січня 2024 року планує перейти на використання онлайн-платформи Європейської комісії з сертифікації та підтримки експорту/імпорту/транзиту тварин, продукції тваринного та рослинного походження, харчових продуктів, кормів (TRACES NT) для сертифікації вантажів.

У Раді пояснили повернення відключень світла за борги. Уряд ухвалив Уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. Відповідну заяву зробив голова Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

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