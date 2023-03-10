День фінансів: ТОП-10 банків за гривневими та валютними депозитами, які паспорти для виїзду за кордон не дійсні — Finance.ua

День фінансів: ТОП-10 банків за гривневими та валютними депозитами, які паспорти для виїзду за кордон не дійсні Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 10 березня, стало відомо, які паспорти для виїзду за кордон не дійсні. Так Державна міграційна служба оновила програмне забезпечення в системі оформлення біометричних документів, через що у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці, дійсним визнається останній оформлений документ.

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Скільки чоловіків за рік змогли виїхати за кордон. Від моменту введення воєнного стану в лютому 2022 року держава суттєво «лімітувала» Від моменту введення воєнного стану в лютому 2022 року держава суттєво «лімітувала» виїзд за кордон чоловіків призовного віку та решти категорій військовозобов’язаних. Загалом станом на 1 березня 2023 року за «загальною процедурою» було видано більше 1,27 млн дозволів на виїзд.

За місяць сума конфіскованої валюти на кордоні зросла майже у 12 разів. За два місяці 2023 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на суму 805 млн грн.

ТОП-10 банків за гривневими та валютними депозитами. Незважаючи на затишшя, яке здається, що існує, депозитні ставки продовжують зростати. Щоправда, підвищення стосується лише вкладів на довгі терміни. Які ж банки пропонують найбільші ставки — Незважаючи на затишшя, яке здається, що існує, депозитні ставки продовжують зростати. Щоправда, підвищення стосується лише вкладів на довгі терміни. Які ж банки пропонують найбільші ставки — читайте далі.

ПриватБанк повідомляє про відкликання банком UBS позову проти bail-in євробондів.

Також стало відмомо, що Українська біржа допустила до торгів банк Порошенка.

А от 👿російський Сбербанк зазнав $2 млрд збитків через санкції.

При цьому ЄС досі не може знайти та заморозити 136 млрд євро російських активів.

Виплати ВПО. Уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором. Передбачається створення чіткого алгоритму, за яким в інформаційній системі буде Уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором. Передбачається створення чіткого алгоритму, за яким в інформаційній системі буде оновлюватися список

Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень. Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) відкриває реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб та громадян України.

Уряд виділив регіонам понад 10 млрд гривень на зарплати та оплату комунальних послуг.

Боррель розповів про бачення майбутньої відбудови України. Як високий представник ЄС Жозеп Боррель, Європейський Союз та його партнери допоможуть створити привабливі умови для приватних інвесторів, які можуть долучитися до відновлення України, водночас росія також має заплатити за спричинені її агресією руйнування та шкоду. Як зявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, Європейський Союз та його партнери допоможуть створити привабливі умови для приватних інвесторів, які можуть долучитися до відновлення України, водночас росія також має заплатити за спричинені її агресією руйнування та шкоду.

Адміністрація Байдена запропонувала окреме фінансування для України у бюджеті на 2024 рік.

Штрафи автофіксації повертаються в «Дію». В застосунок Дія В застосунок Дія повертаються штрафи автофіксації. Оплату штрафів переводили на нові реквізити, тому якийсь час сервіс не працював. Тепер у Дію підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний.

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