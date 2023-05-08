День фінансів: терміни та умови зниження облікової ставки, ціни на новобудови у містах-мільйонниках, вплив війни на український бізнес — Finance.ua

День фінансів: терміни та умови зниження облікової ставки, ціни на новобудови у містах-мільйонниках, вплив війни на український бізнес Сьогодні 17:50

В понеділок, 8 травня, про облікову ставку, тарифи на світло та витрати біженців за кордоном.

НБУ анонсував зниження облікової ставки. , що на кінець 2023 року НБУ може знизити облікову ставку до 21% із поточного рівня 25%. Оптимальним часом для початку циклу зниження ставки є IV квартал. В Нацбанку вважають , що на кінець 2023 року НБУ може знизити облікову ставку до 21% із поточного рівня 25%. Оптимальним часом для початку циклу зниження ставки є IV квартал.

Голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова прогнозує, що наприкінці року в Україні сформуються передумови для зниження ставки рефінансування НБУ, що позитивно вплине на кредитування бізнесу.

Також в Нацбанку кажуть, що потенційне розгортання банківської кризи в провідних країнах у разі виходу ситуації з-під контролю державних регуляторів може суттєво уповільнити світову економічну активність, загальмувати міжнародну торгівлю, погіршити доступ до ринку капіталів. Однак за поточних умов для української економіки прямий вплив буде обмеженим, оскільки Україна не виходить на міжнародні ринки капіталу.

Нові бізнеси в Україні. Як свідчить Як свідчить аналітика Опендатабот , попри усі кризи, спричинені бойовими діями та масовими блекаутами, перший рік повномасштабної війни не став рекордним за кількістю закритих справ. Станом на початок квітня 2023 року в Україні зареєстровано 1,9 млн ФОП та 1,2 млн компаній. У той час як за рік було закрито 203 921 ФОП. У попередні роки, в середньому, в Україні закривалось 260 тисяч ФОПів на рік.

Експерти robota.ua у свою чергу розповіли про фактори, які впливають на тривалість пошуку роботи

Тарифи на світло. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев каже, що найімовірніше буде Експерт з енергетики Геннадій Рябцев каже, що найімовірніше буде підвищення цін на електроенергію для населення — якщо не з 1 червня, то з 1 липня. «Підвищувати ціни до 5-10 грн за кВт/год — це непідйомне зростання для більшості домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості енергоносіїв, зокрема підвищення цін з 1,44-1,68 грн за кВт/год до 2,4-2,8 грн за кВт/год», — каже експерт.

Виплати малозабезпеченим сім’ям в Україні. Українці з низьким доходом можуть отримати від держави соціальну допомогу на підтримку у складних життєвих ситуаціях. Якщо ви потребуєте такої допомоги, необхідно звернутися до уповноваженого органу з документами, що підтверджують ваш статус малозабезпеченої родини. Детальніше про процедуру Українці з низьким доходом можуть отримати від держави соціальну допомогу на підтримку у складних життєвих ситуаціях. Якщо ви потребуєте такої допомоги, необхідно звернутися до уповноваженого органу з документами, що підтверджують ваш статус малозабезпеченої родини. Детальніше про процедуру розповідаємо тут

До речі, для українських переселенців запрацювала міжнародна платформа допомоги Find Refuge. На порталі можна надати та отримати консультації з правових питань. Також можна отримати допомогу під час пошуку житла, знайти поради з працевлаштування, зі сфери медицини та освіти.



Перевірка авто перед покупкою. Покупка вживаного транспортного засобу — складне завдання. Особливо важко знайти правильний підхід, якщо людина прагне стати власником вживаного авто вперше. Покупка вживаного транспортного засобу — складне завдання. Особливо важко знайти правильний підхід, якщо людина прагне стати власником вживаного авто вперше. Автоексперти розповіли про те, як самостійно підібрати надійний автомобіль та не завдати шкоди власним нервам і гаманцю.

Розрахунки біженців за кордоном українськими картками. Українські Українські біженці за кордоном використали у першому кварталі 2023 року $3,48 млрд із карток українських банків, що на 5%, або на $0,18 млрд, менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року. Зняття коштів з банківських карток за кордоном зменшилося на 7,4% — до $1,68 млрд, тоді як витрати у торговельній мережі — на 2,7%, до $1,78 млрд.

Додамо, що Банк Глобус збільшив кешбек по картці GlobusPlus. Клієнти, які користуються карткою GlobusPlus, зможуть в травні отримувати до 20% кешбеку. Банк дозволяє обрати 3 з 7 категорій кешбеку. Розмір винагороди суттєво вищий, ніж у конкурентів.

Ціни на квартири у найбільших містах України. Порівнюючи довоєнний період в містах-мільйонниках з сьогоденням, спостерігається суттєве зростання цін на готові квартири на первинному ринку. У новому матеріалі Finance.ua вирішив дослідити, які ціни на готові квартири від забудовників в найбільших містах України:

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