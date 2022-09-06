День фінансів: система відшкодування при ДТП, Україна в "Цифровій Європі" — Finance.ua

День фінансів: система відшкодування при ДТП, Україна в "Цифровій Європі"
Вівторок, 6 вересня: як змінять систему відшкодування при ДТП та що дасть Україні приєднання до програми «Цифрова Європа».
Система відшкодування при ДТП. НБУ презентував зміни до нової редакції Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Це має підвищити рівень захищеності постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах та привести механізм захисту громадян у відповідність до вимог законодавства ЄС.
Україна приєдналася до програми «Цифрова Європа». Україна стала учасником програми «Цифрова Європа» та приєднається до проектів із фінансуванням на 6 мільярдів євро. Програма надає фінансування для цифровізації за такими напрямами.
- При цьому Мінфін підписав угоду з ЄС про участь України у програмі «Митниця».
Фінансова допомога від міжнародних партнерів. Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні — 4,7 мільярда доларів.
- Сьогодні Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні.
- Також стало відомо, що станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 436,0 млн дол. США. Зазначимо, що сума збитків від війни в Україні сягнула 326 мільярдів доларів.
Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки. З 6 вересня стартує подання заяв до ДПС для підтвердження неможливості виконання платником податків зобов’язань. Заяву та підтверджуючі документи платнику слід подати до 30 вересня.
Додаткова підстава для розірвання трудового договору. У Верховній Раді зареєстрований проект закону щодо додаткової підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Пропонується звільняти колаборантів на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та об’єктів критичної інфраструктури.
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