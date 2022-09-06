День фінансів: система відшкодування при ДТП, Україна в "Цифровій Європі" — Finance.ua

День фінансів: система відшкодування при ДТП, Україна в "Цифровій Європі" Вчора 17:50

Вівторок, 6 вересня: як змінять систему відшкодування при ДТП та що дасть Україні приєднання до програми «Цифрова Європа».

Система відшкодування при ДТП. НБУ НБУ презентував зміни до нової редакції Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Це має підвищити рівень захищеності постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах та привести механізм захисту громадян у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Україна приєдналася до програми «Цифрова Європа». Україна стала учасником програми «Цифрова Європа» та приєднається до проектів із фінансуванням на 6 мільярдів євро. Програма надає фінансування для цифровізації за такими Україна стала учасником програми «Цифрова Європа» та приєднається до проектів із фінансуванням на 6 мільярдів євро. Програма надає фінансування для цифровізації за такими напрямами

При цьому Мінфін підписав угоду з ЄС про участь України у програмі «Митниця».

Фінансова допомога від міжнародних партнерів. Станом на 1 вересня з початку війни Україна о Станом на 1 вересня з початку війни Україна о тримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні — 4,7 мільярда доларів.

Сьогодні Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні.

Також стало відомо, що станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 436,0 млн дол. США. Зазначимо, що сума збитків від війни в Україні сягнула 326 мільярдів доларів.

Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки. З 6 вересня стартує подання заяв до ДПС для підтвердження З 6 вересня стартує подання заяв до ДПС для підтвердження неможливості виконання платником податків зобов’язань. Заяву та підтверджуючі документи платнику слід подати до 30 вересня.

Додаткова підстава для розірвання трудового договору. У Верховній Раді зареєстрований проект закону щодо додаткової підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Пропонується У Верховній Раді зареєстрований проект закону щодо додаткової підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Пропонується звільняти колаборантів на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та об’єктів критичної інфраструктури.

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